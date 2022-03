Gulyás Oroszországról: Ez nem szerelmi, hanem érdekkapcsolat

A miniszterelnök soha nem mondta, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát

– mondta Gulyás Gergely a 24.hu kérdésére. Arra a felvetésünkre, hogy nem gondoltak-e esetleg arra, hogy a miniszterelnök megjelenik a Kormányinfón, így reagált Gulyás: A miniszterelnök a határnál válaszol a sajtó kérdéseire, ahol a legnagyobb szükség van most rá, ezért nincs jelen a Kormányinfón.

Kovács ismét bekapcsolódott a beszélgetésbe: Szerinte

azzal nem vádolható Orbán Viktor, hogy nem beszél a sajtóval. Csak most azokkal a menekültekkel beszél, akinek segítségre van szükségük.

Gyakran merül fel az a kritika a Nyugattal kapcsolatban, hogy 1956-ban cserbenhagyták Magyarországot. Gulyás szerint egy ilyen döntéssel most vállalnák egy világháború kockázatát. Ez így is fent áll – válaszolta a 24.hu újságírója, mire Gulyás annyit reagált rá, hogy ez igaz.

Mi csak magyar érdekeket tudunk képviselni. Ukrajna geopolitikai helyzete és Magyarországé viszont jelentősen eltér egymástól

– ez a miniszter szerint egy komoly különbség 1956-hoz képest.

Magyar távolmaradásról szerinte nincs értelme beszélni, mert a magyar hadseregre részvétele nem változtatna semmin egy ilyen háborúban. Szerinte inkább Joe Bident kellene erről megkérdezni. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy Ukrajna 1991-es területi integritását tartják most is elfogadhatónak.

A Beruházási bank működésével kapcsolatban elmondta, hogy a szankciók nem érintik, ráadásul ez egy működő bank, ezért a magyar érdek az, hogy ezek a fejlesztések folytatódjanak.

Arra a felvetésre, hogy folyamatosan blokkolták eddig Ukrajna uniós csatlakozást, most pedig rögtön megszavazták, Gulyás így reagált: Eddig nem volt Ukrajna területi épségét fenyegető háború.

A minisztert arról is kérdeztük, hogy Putyin elnök ma partnere Magyarországnak?

A háborút elítéljük, de Oroszország gazdasági partnerünk. Ez nem szerelmi kapcsolat, hanem érdekkapocslat

– mondta Gulyás.