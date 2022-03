Megnyitott Orbán Ráhel bababoltos webshopja

Elindult Orbán Ráhel bababoltos webshopja – vette észre a 444.hu. Ahogy azt a 24.hu is megírta, tavaly július végén derült ki, hogy Odu Store Kft. néven céget alapított Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya. Akkor annyit lehetett tudni róla, hogy a cég fő tevékenysége ipari jellegű bolti kiskereskedelem. Később aztán az is kiderült, hogy a vállalkozás a jómódú, környezettudatos szülőket célozza majd meg: lesz kávézó és játszósarok is a Hegyvidék Bevásárlóközpontban, ahol a környeztebarát bababolt megnyílik.

A cél Orbán Ráhel szerint

a fiatal szülők fenntarthatóságra nevelése.

A webshop nem tűnik különösebben olcsónak: lehet venni például 8300 forintba kerülő cumit, igaz, ilyen terméket már 2200 forintos darabáron is kínálnak. A legolcsóbb termékük egy törlőkendő, amihez már 800 forintért hozzá lehet jutni.

A lap azt írja, hogy a webshop mellett várhatóan a bolt is hamarosan megnyílik a Hegyvidék Bevásárlóközpontban.