Könnybe lábadt a szeme VV Fanni elrablójának

Nyilvánosságra került B. László nagypapájának vallomása, aki már nem élhette meg, mi lesz az unokájával. A vádlott könnyeivel küszködve nyilatkozott lapunknak a tárgyalás után.

Tanúvallomások ismertetésével folytatódott pénteken, a Fővárosi Törvényszéken az a per, amely Novozánszki Fanni meggyilkolása miatt indult. Farkas Gabriella bírónő többek között a vádlott, B. László barátnőinek, barátainak és nagyszüleinek 2017-ben, a vádlott letartóztatásakor tett vallomásait is felolvasta.

Jámbor személyiség lenne?

Míg az elmeorvosi szakértő véleménye a Szondi-teszt alapján az volt, hogy a vádlottat gátlástalan megszállottság jellemzi, addig ennek, úgy tűnik, a gyakorlatban semmi jele nem volt. Az évtized legrejtélyesebb emberölési ügyének egyetlen vádlottja egy rideg cella helyett évek óta házi őrizetben van, nyomkövetővel a lábán járhat-kelhet a bíróságon, mi több, egy héten egyszer, három órára sétálni, ügyet intézni is elmehet. Mindez azt sejteti, hogy a hatóságok sem veszélyes bűnözőként kezelik. Környezetének róla alkotott véleménye alapján pedig szintén egy szelíd személyiség körvonalazódik.

„László egy jámbor ember, egy szerény fiú” – mondta még 2017-ben B. László nagypapája, aki három éve elhunyt. De hasonló véleménnyel volt egy korábbi barátnő, Izabella is: „Sosem bántott, jó embernek tartom”. B. László egyik barátja és üzlettársa sem tapasztalt agressziót a vádlott viselkedésében, soha. „Egyáltalán nem jellemzi őt erőszakosság” – áll a vallomásában.

Vagy szélhámos?

Noha a B. Lászlót ismerő összes tanú egyetértett abban, hogy nem egy bántalmazó, gyilkos-típus, azt is egyöntetűen kimondták, hogy egy link alak.

„Simlis, szélhámos” személyiségtípusról vallott minden barátnője és barátja, olyanról, akiben „sosem tudtak megbízni”, aki „folyton pénzt kért kölcsön”, és aki igazi „Playboy-életet élt”. Ugyanis drága (de mindig bérelt) autókkal furikázott, drága órákkal villogott, egy ebéd kifizetése azonban zavarba hozta.

Hogy mi az igazság, és valójában kicsoda és mire képes B. László, talán még a bíróság számára is rejtély. A múlt hét csütörtöki tárgyaláson ugyanis egy rendőrnyomozót meghallgatva még a bírónőben is felmerült a kérdés, hogy „mi van, ha Fannit elrabolták és ma is dolgoztatják valahol?” – azaz a vádlott igazat mond, és valóban nem bántotta a lányt.

Édesapja nem beszélt VV Fannival

Novozánszki Fanni szüleinek vallomását is felolvasta a bírónő. Kiderült, hogy Fanni az édesapjával közel két éve nem igazán tartotta a kapcsolatot. Utoljára az eltűnése előtt 1-2 hónappal, mosógépszerelés miatt hívta fel, de az apuka azt tanácsolta neki, hogy keressen inkább egy szerelőt.

Az édesanya, Novozánszki Katalin vallomása által világossá vált, hogy a férje nem nézte jó szemmel lánya foglalkozását. Sándor képtelen volt megemészteni, hogy Fanni prostituáltként keresi a kenyerét. Katalin próbálta enyhíteni a családon belüli ellentétet, s árnyalni Fanni foglalkozását, mondván, csak időseket kell kísérgetnie, és olykor megkorbácsolnia őket, de nem ért célt vele a férjénél.

Fanni eltűnése azonban megrendítette az édesapát, aki két nap várakozás után, 2017. november 22-én elsőként érkezett lánya budapesti albérletéhez, de csak másnap, egy lakatos segítségével jutott be. Sándor véletlenül pont azt a szakembert hívta, akit korábban a lánya is, a lakatos pedig elmesélte, hogy Fanni félt valakitől, ezért zárat cseréltetett.

Több mint négy év után sem tudni, pontosan mi történ az eltűnt valóságshow-szereplővel. Egy biztos, az utolsó képkocka B. Lászlóhoz kötődik, az ő kezében látni utoljára az ájult Fannit, így a gyanú árnyéka kétségtelenül csakis rá vetül.

„A papa az igazat mondta”

A tárgyalás után B. László csak a 24.hu-nak szólalt meg, szokásos magabiztossága helyett azonban most megrendült volt. Nem volt könnyű végighallgatni elhunyt nagypapája szavait, aki bár a végsőkig hitt az ártatlanságában, a kötelet – amin Fanni vérét is megtalálták – felismerni vélte, hogy az az ő autójából való.

„A nagypapám nagyon izgult. Az ezüstszínű autó helyett is fehéret írt le. Egy idős, zaklatott embert vallattak, ráadásul fehér-fekete képet mutattak neki egy kötélről, mondván, az ő autójából foglalták le. Persze, hogy rábólintott. Ő sosem kételkedett bennem. Papa az igazat mondta rólam, amikor a személyiségemről kérdezték” – csuklott el a hangja a vádlottnak.

„Az apám sosem hitte el, hogy László gyilkos lenne. Egy percig sem kételkedett. Szerette és bízott az unokájában. Belebetegedett ebbe az egész ügybe. A halálos ágyán is arról beszélt az anyámnak, hogy hozza majd utána a hírt a másvilágra, mi lett Lacival” – vette át a szót Brodmann Péter ügyvéd, a vádlott nagybátyja.

Papa miatt is szeretném bebizonyítani, hogy nem vagyok gyilkos

– zárta a beszélgetést B. László.

A pénteki tárgyalással az ügy a bizonyítási eljárás végéhez ért volna, de az ügyészég kérelmére március 1-jén újabb tanút hallgat meg a bíróság. Ítélethirdetés április 29-én, a március végi perbeszédek után várható.