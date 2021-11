Kovács Béla őszintén vallott agyműtétjéről, covidos magányáról, kémügyéről

A kémkedésért nem jogerősen elítélt expolitikus maga kereste meg a Magyar Nemzetet vallomásával.

Másodfokon már kémkedésben is bűnösnek találták Kovács Bélát

A Magyar Nemzetnek sikerült felvennie a kapcsolatot a kémkedés miatt bírósági eljárás alá vont Kovács Béla volt jobbikos EP-képviselővel. Meglepő információk derültek ki a beszélgetésből, amit maga Kovács kezdeményezett a Nemzet újságírójával. Sokáig úgy lehetett tudni, Kovács szívével vannak problémák, és hogy meg kéne műteni. Kovács pontosított:

Mint azt az operáló főorvossal kielemeztük, nekem több tucat mini agyvérzésem volt. Ebből az következett, hogy a fejem bal oldalán, a bal kamrában összegyűlt a vér, amit utána eltávolítottak… Nekem felvágták a fejemet…, agyműtétem volt…, amit nem tudtak otthon elvégezni.

Állítása szerint két és fél deci alvadt vért kellett kiszívni a fejéből, ami komoly agyvérzésnek számít. A Covid-korlátozások miatt a műtétre csak két ország jöhetett szóba: az Egyesült Államok és Oroszország. „Gondolom, nem meglepő, hogy én Oroszországot választottam” – nyilatkozta.

Javuló memóriájáról

Moszkvában nagyon gyorsan döntöttek a műtét mellett, ami jól sikerült. Sőt, Kovács azt mondta a lapnak, „annyira jól sikerült a műtét, hogy több mindenre emlékszik, mint korábban”. Az ítélőtábla másodfokú, őt elmarasztaló döntésekor azért nem tudott jelen lenni a bíróságon, mert épp felülvizsgálaton volt a moszkvai kórházban, amin nem találtak semmi rendelleneset a koponyáján belül.

Magányáról, Covidról

Kovács Béla szerint a kémkedési ügye, a hatósági és médianyomás miatt történhetett vele a sok kis agyvérzés. Mindenesetre a politikába nem akar többé visszatérni. Kovács változatlanul Moszkvában él, ám egyedül:

Jelenleg is Oroszországban tartózkodom. A feleségem azonban nincs velem, és ez most egy meglepő mondat lehet tőlem, otthon van Pilisszentkereszten a két kutyával és a két macskával. Nem élünk itt együtt Oroszországban, pontosabban Moszkvában.

Azonban a volt képviselő elkapta a koronavírus-fertőzést, dacára a három orosz oltásnak, így nem jöhet még haza. Ezt egy új teszt után hétfőn tervezi. Kovács Európai Unió elleni, oroszok számára szóló kémkedése is szóba került. Első fokon a bíró azt mondta, Kovácsot kiképezték. Ő azonban indulatosan így reagált erre:

Kiképezte az anyja akármicsodáját! Soha az életben nem képezett engem senki ki, sem az egyetemen, sem pedig utána! Én ilyen kémtanfolyamokra, megmondom őszintén, soha nem jártam, ahol ki szokták őket képezni.

Jövőjéről, moslékkoalícióról

A június 23-i, másodfokú, elmarasztaló ítéletet (kémkedés előkészületéért és költségvetési csalásért) egy elmaradt reggeli vizeléshez hasonlította. Ügyében a végső szót, harmadfokon a Kúria mondja majd ki, ott akar lenni a döntéskor. Addig is több opció van számára, hogy miből éljen. Elmehet bizonyos közép-ázsiai országokba valamit dolgozni, maradhat Moszkvában és kezdhet egyetemi karrierbe oktatóként.

Pár szót az aktuálpolitikáról is szólt: szerinte az ellenzéki „moslékkoalíció” vagy „szivárványkoalíció” nem fogja tudni legyőzni a Fideszt az áprilisi országgyűlési választásokon. Állítja, megkereste őt egy nagyobb párt, de visszautasította az ajánlatot, hisz szerinte a jobboldalon (Fidesz) és baloldalon (régen MSZP, most DK) kívül nincs helye harmadik erőnek a magyar politikában most.