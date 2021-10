Zánka magára maradt a bringakörutas hadakozásban

Révész Máriuszék mögé felsorakoztak a bringás szervezetek is, de így is patthelyzet van a Balatoni Bringakörúton. Abban is egyetért a legtöbb fél, hogy balesetveszélyes a bringásokkal sokszor kereszteztetni a 71-es főutat és a vasutat. Márpedig a jelenlegi zánkai javaslat ezt hozná magával.

Ajánlott videó