Ha a net is velünk nyaral – hogyan lehet felhőtlen a pihenés? (x)

Nálatok is támadt már vita abból, hogy a gyerek inkább a világháló tartalmaiban búvárkodott a Balaton helyett? A számok azt mutatják, hogy a kikapcsolódást akkor érezzük teljesnek, ha nem kell lemondanunk közben az internetről: a Telekom és a Szallas.hu idén nyáron készült felmérésének eredményei szerint a válaszadók 87%-a kifejezetten elvárja, hogy jó internetelérés legyen a szálláshelyen – a Telekom a markáns igényt érzékelve már kiemelt Szallas.hu listaoldallal segít a vendégeknek a gigaerős netes szállások megtalálásában. Ugyanakkor a digitális szolgáltató abban is szeretne segítséget nyújtani, hogy a hálózat ne családi feszültségek, hanem közös élmények forrása lehessen a nyaralás alatt is.

Nálatok is támadt már vita abból, hogy a gyerek inkább a világháló tartalmaiban búvárkodott a Balaton helyett? A számok azt mutatják, hogy a kikapcsolódást akkor érezzük teljesnek, ha nem kell lemondanunk közben az internetről: a Telekom és a Szallas.hu idén nyáron készült felmérésének eredményei szerint a válaszadók 87%-a kifejezetten elvárja, hogy jó internetelérés legyen a szálláshelyen – a Telekom a markáns igényt érzékelve már kiemelt Szallas.hu listaoldallal segít a vendégeknek a gigaerős netes szállások megtalálásában. Ugyanakkor a digitális szolgáltató abban is szeretne segítséget nyújtani, hogy a hálózat ne családi feszültségek, hanem közös élmények forrása lehessen a nyaralás alatt is.

Az imént idézett felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek közel egyharmada nem örül neki, ha a családtagjai a nyaralás alatt túl sokat használják az internetet. 60% nyilatkozott úgy: érdemes megbeszélni a gyerekekkel, hogy mennyit böngésszék a telefont nyaralás közben, és még ennél is többen helyeselték, ha a szabályok a felnőttekre is vonatkoznak.

A szülők és gyerekek közti feszültségek elkerülésében a Telekom tanácsadó szakpszichológusok bevonásával igyekszik segíteni. Deliága Éva és Szél Dávid egyetértenek abban: praktikus, ha az internet- és a telefonhasználat közösen megbeszélt szabályokhoz igazodik – vagyis például megszabott, az életkorhoz igazodó ideje van, és ha a szülő a szóban forgó időintervallum lejártára nem utólag figyelmeztet, hanem előre szól, időt hagyva a folyamatban lévő játék vagy filmnézés befejezésére. A szülőnek fontos tudnia, hogy mire használja a gyerek az internetet, de ez egyrészt nem csak a nyaralóhelyen igaz, másrészt arra is rámutat, hogy a szülő sem használhatja a hálózatot a szülői figyelem helyettesítőjeként. Szél Dávid arra hívta fel a figyelmet: a képesség, hogy a nethasználatot be tudjuk illeszteni a napi programok közé, nem velünk születik, hanem tanulni kell -a felnőtteknek is, nemcsak a gyerekeknek. Deliága Éva pedig a szülői példa fontosságát hangsúlyozta: hiába kérjük a gyereket, hogy ne lógjon folyton a telefonon, ha közben azt látja, hogy egy pillanatra sem tesszük le a saját készülékünket. Ha az internet, illetve a telefon unaloműzőként kerül elő, akkor alighanem hiányoznak a napból az érdekes programok, kevés a minőségi együtt töltött idő. Ha viszont az utóbbiak adottak, akkor a nethasználatnak is helye van, például egy esős napon egy közös filmnézés formájában. A nyaralóhely környékének, nevezetességeinek felderítéséhez is praktikus eszköz a világháló – ha ezt a feladatot a gyerekekre bízzuk, a sikerélmény mellett azt is megtanulják, milyen kiváló információforrás az internet.

Számtalan módon tudja tehát teljesebbé tenni a net az együtt töltött időt, csak az a fontos, hogy meglegyenek a közösen kialakított keretei, azaz legyen ’Családi Netnevező’. Az együttműködő pszichológus szakértőkkel készített videóinterjúkat, amelyekben hasznos tanácsokkal segítik a szülőket, itt lehet megnézni.