15 év fegyházat kapott a járdánházi robbantó

Tizenöt év fegyházra ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki egy családi vitát követően felrobbantotta járdánházi lakását. A férfi a büntetés kétharmadának kitöltése után bocsátható szabadlábra a leghamarabb feltételesen.

A férfi összebalhézott a feleségével a lakásukban, mely egy négylakásos társasház egyik ingatlana volt. A vita során a férfi felkapott egy fejszét és azzal fenyegette a nőt, hogy megöli.

Miután a nőnek sikerült elmenekülnie a lakásból, a férfi bezárkózott és a kiérkező rendőröket sem engedte be, akik így a padláson át jutottak be a lakásba és azt tapasztalták, hogy a családfő megnyitotta egy pb-gázpalack csapját, és több tárgyat is meggyújtott. A rendőrök a robbanásveszélyt észlelve elhagyták a lakást, majd kinyitották és betörték a lakás nyílászáróit, hogy mérsékeljék a robbanás erejét.

Közben a férfi mindvégig azt kiabálta: „gyertek be!” Rövidesen a gázpalack felrobbant, amelynek következtében az elkövető nyolc napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett.

A törvényszék hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletében, közveszély okozásban, zaklatásban valamint súlyos testi sértés kísérletében is bűnösnek mondta ki a férfit. A vádlott és védője fellebbezett, az ügyészség három munkanapot tartott fenn a nyilatkozata megtételére, így az ítélet nem jogerős.