kolompár lajosszökésfogolyszökés
Belföld

Fogolyszökés miatt keresi a rendőrség Kolompár Lajost

police.hu
admin Vaskor Máté
2026. 05. 09. 10:25
police.hu

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt indított büntetőeljárást Kolompár Lajos ellen, aki a vele szemben elrendelt kényszerintézkedés alól kivonta magát, írja a police.hu.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 48 éves férfi pénteken 20 óra 16 perckor elhagyta a bűnügyi felügyelet alatt a számára meghatározott zalaegerszegi ingatlant azzal a céllal, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát.

A technikai eszközt eltávolította magáról, majd ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság elrendelte a körözését.

Kérik, hogy aki felismeri a képen látható személyt, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-92/504-300-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mennyit tudsz a most megszűnő Tényekről? Ezzel a tíz kérdéssel tesztelheted!
Kommunista terroristák rabolták el az egykori olasz miniszterelnököt
„Lelkileg fáradt bele az igazságtalanságba és a megalázásba” – nyilvánosság elé állt egy szülő és megírta, lánya miért hagyta abba a ritmikus gimnasztikát
Gáspár Evelin havi egymillió forintért kezelte Szijjártó Péter közösségi oldalait
Összeült az új Országgyűlés, délutánra véget ér az Orbán-korszak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik