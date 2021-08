Újabb meccs a két csepeli fideszes kör között: most az utánpótláscsapat a tét

Arra kérem az Alapítványt, hogy gondolja át és változtassa meg a döntését! A gyerekeinkkel és a csepeli családokkal ezt nem lehet megtenni.

Ezt a kérést intézte Facebook-oldalán Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere csütörtökön a Csepel SC Alapítványhoz, miután kedden nem engedték be az alapítványhoz tartozó stadion területére az edzésre érkező utánpótlás-focicsapat fiataljait. A magyarázat nélkül hagyott kizárás nemcsak a 20-30 gyereket érintette, több felnőtt sportoló is a kerítésen kívül rekedt. Ennek az alapítványnak az a Süle László a kuratóriumi elnöke, aki a Németh Szilárd fideszes képviselő, államtitkár alapította Kozma István Magyar Birkózó Alapítvány kurátora is.

A történet ott kezdődött, hogy a polgármester hétfőn közleményben jelentette be, hogy a Csepel FC Sportegyesületet összeolvasztják az önkormányzat által létrehozott és fenntartott Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel.

A továbbiakban a jelenleg BLSZ I-ben szereplő felnőtt csapatot is átvesszük, így az önkormányzatunk égisze alatt olyan futballbázist hozunk létre, amely reményt ad a régmúlt sikereihez való újbóli felzárkózáshoz. Minden olyan csepeli futballegyesületet szívesen látunk, amely egyetért azzal, hogy kerületi szinten az összefogásé a jövő

– írta Borbély Lénárd.

Információink szerint viszont a polgármester a klubok átszervezéséről előzetesen nem egyeztetett, noha a lépés kivonja a jelenleg gyengén muzsikáló, de veretes múltú felnőtt futballcsapatot a dinamikusan terjeszkedő Németh-alapítványok hatóköréből. A Csepel FC otthona a Béke téri stadion, amely tavaly került a Németh Szilárd által alapított Kozma István Magyar Birkózó Akadémiához. Az akadémia, illetve a kapcsolódó alapítvány pedig ingatlanok megszerzése óta érezhetően ambicionálja, hogy a birkózás mellett minél több csepeli sportágat maga alá szervezzen.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a fociklub önkormányzati integrációja érzékenyen érintette Németh gárdáját. Helyi forrásaink szerint az, hogy a bejelentés másnapján bezárták a kapukat, és nem engedték be a futballistákat a Béke téri stadionba, egyértelműen válaszreakció volt Borbély bejelentésére.

Az esettel kapcsolatban kerestük az önkormányzatot és a KIMBÁ-t is, amint kérdésünkre felelnek, cikkünket frissítjük.

A 24.hu januárban írta meg, hogy látványosan megromlott az államtitkár viszonya régi harcostársával, Borbély Lénárd polgármesterrel, akivel évekig összeszokott párost alkottak. Németh és Borbély több mint másfél évtizedig irányította összeszokott párosként a XXI. kerületi pártszervezetet, majd 2010-től az önkormányzatot is együtt vezették: Németh polgármestersége idején Borbély volt a helyettese, 2014-ben pedig, amikor előbbi a parlamentet választotta, utóbbi maradt Csepelen, ő lett a polgármester. A szakítás, amelynek természeten voltak előjelei, tavaly decemberben vált véglegessé, amikor Németh Szilárd úgy szerezte meg a hatalmas csepeli sportingatlan-portfóliót a stadionnal együtt, hogy abból teljesen kizárta a kerület önkormányzatát. Németh és Borbély között azóta gyakorlatilag megszűnt az érdemi kommunikáció.