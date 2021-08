A Momentum és a TASZ is megtámadta a kormány népszavazását

Bírósághoz fordult a kormány népszavazási kérdései miatt a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) – közölték hétfőn. A szervezet közleménye szerint több megkeresést is kapott, végül mind az öt kérdéssel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be egy hozzá forduló apa képviseletében, aki saját alapvető jogai mellett gyermekeinek jogai védelmében is fel kívánt lépni, valamint egy másik szülő és gyermeke képviseletében, akit saját jogaiban is érintenek a népszavazási kérdések.

A TASZ szerint a kérdések hitelesítésekor a Nemzeti Választási Bizottság átsiklott afölött, hogy csak olyan kérdéseket lehet népszavazásra bocsátani, melyekre a választópolgárok egyértelmű választ adhatnak, az Országgyűlés pedig el tudja dönteni, hogy a népszavazás eredményének következtében milyen jogszabály megalkotására köteles. Csak így lehetséges ugyanis, hogy egy népszavazás valóban a népakarat egyértelmű kinyilvánításának eszköze lehessen a kezdeményező propagandacéljainak kiszolgálása helyett. A kormány által benyújtott kérdések mindennek nem felelnek meg – mondja a szervezet.

Hozzátették azt is, hogy az egyértelműség hiányán túl a beadványok azzal is érvelnek, hogy a népszavazási kérdések egy része kifejezetten a gyermekek szabad tájékozódásának korlátozására irányul, a hazánk által is elfogadott nemzetközi egyezményekbe ütközően. Emellett azért sem lehetett volna a kérdéseket népszavazásra bocsátani, mert az LMBTQ+ emberekkel összefüggő társadalmi kérdések tabusítása, illetve megbélyegzésük sérti az Alaptörvényt, mely az emberi méltóság részeként a szexuális irányultságot is védi.

A TASZ az erről szóló közleményben kijelentette: azt, hogy a kormány a népszavazás intézményét és a gyermekvédelem kérdését pusztán propagandacélokra használja fel, az is egyértelművé teszi, hogy egyáltalán nem számolnak azzal az elméleti lehetőséggel, hogy a kérdésekre adott bármely válasz – az igen és a nem is – többségbe kerülhet. „Így a népszavazás abszurd kimenetele lehet akár a pornográf médiatartalmakra jelenleg vonatkozó korlátozások feloldása, vagy a jelenlegi Nemzeti Alaptanterv szexuális nevelésre vonatkozó elemeinek eltörlése is” – mondta Aujeszky Nóra, a TASZ Politikai Szabadságjogok Projektjének jogi munkatársa.

A Momentum is akcióba lépett

Korábban már megírtuk, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megtámadta a népszavazás négy kérdését, és hétfőn egy másik párt, a Momentum is bejelentette, hogy ugyanígy tettek és megtámadták a Kúriánál a referendumot. A párt közleményében azt írta, hogy a kérdések egyrészt értelmetlenek és nem tudni, hogy érvényes és eredményes népszavazás esetén milyen jogalkotással lehetne eleget tenni nekik. Nem tudni, hogy kit és mire köteleznek. Az NVB-nek és a Kúriának szigorú szempontrendszere van, a múltban sok, ennél sokkal precízebb ellenzék által benyújtott kérdést kihajítottak az egyértelműség hiányára hivatkozva.

Másrészt a Momentum szerint a kérdések valójában nem népszavazási kérdések, mert ez a népszavazás nem döntésre hívja a választópolgárokat, hanem, hogy biankó felhatalmazást adjanak a kormány leegyszerűsítő politikájának.

Harmadrészt a kérdések alkotmányellenesek, mert miközben egy népszavazással szemben elvárás, hogy akár az igenek, akár a nemek nyernek, a döntés megvalósítható legyen az alkotmány keretei között, ezek a kérdések erre nem alkalmasak.

Az egyik kérdés alapján, például, ha győznek az igenek, gyermekeknek korlátlanul lehetne szexuális médiatartalmat megjeleníteni. Ez ellentétes a gyermekek alapjogaival, és ellentétes az EU-s joggal is,

olvasható a Momentum közleményében.