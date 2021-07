Összeesett a 30 év körüli férfi, barátai mentették meg az életét

Barátai társaságában lett rosszul az a 30 körüli férfi, akihez hétvégén kérték a mentők gyors segítségét Jász-Nagykun-Szolnok megyében, olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Mint írják, ugyan a fiatalember napokkal ezelőtt mellkasi fájdalmakat említett, most minden előzetes panasz nélkül össze esett, eszméletét vesztette, majd rángatózni kezdett.

Rutinos mentésirányító bajtársunk azonnal több egységet is riasztott segítségül, miközben a betegvizsgáltra és az ellátásra instruálta a bejelentőt. Bár a barátok mindent szakszerűen csináltak, a férfi állapota rohamosan romlott és a légzése is leállt. Az utasítások szerint, a helyszínen levők megkezdték az újraélesztést, amit a perceken belül érkező mentők emelt szinten folytattak. A férfi segítségére ekkor újabb mentőegységet, a szentesi mentőhelikoptert is riasztották, ami pillanatokon belül csatlakozott az ellátáshoz