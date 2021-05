Karácsony Gergely: Jobban szeretem a kolbászt, mint a parizert

Interjú jelent meg miniszterelnök-jelölttel, amiben arról is beszél, lesz-e értelme főpolgármesternek maradnia 2022-ben.

Kurta kivonatot kanyarított az internetre a Magyar Hang a Karácsony Gergellyel készített interjúból (a teljes szöveg a lap május 21-i számában lesz elérhető). Ebben kérdezik tőle többek közt, mikor lesz ideje angoltanárra – utalva a Fidesz-közeli médiában (is) zajló nyelvtudási állóháborúra –, mire Karácsony Angela Merkel német kancellárt is felhozva azt mondja, több politikus is csak magasrangúként tanulta meg a nyelvet. Ezután jön az egész interjú csúcsa:

– Szokott parizert enni?

– Ritkán. Jobban szeretem a kolbászt. Az apósom isteni házi szalámit szokott nekem ajándékozni, abból eszem a legtöbbet.

Megkérdezik még tőle, kit tart legfőbb előválasztási riválisának, mire diplomatikusan nem nyilvánít véleményt. A főpolgármester és miniszterelnök-jelölt szerint viszont állítja, nem indult volna, ha azt gondolná, bármelyik ellenfelének nagyobb esélye van Orbán Viktor kormányfővel szemben, mint neki.

„Felcsúti per” csak abban az értelemben lesz, hogy a független igazságszolgáltatás kivizsgálja a törvénytelenségeket – mondja Karácsony. Szerinte ha miniszterelnök lesz, előválasztáson kell kiválasztani a lehetséges utódját a budapesti főpolgármesteri székbe. Felmerül az interjúban, mi lesz, ha vereséget szenved az ellenzék 2022-ben:

ha ez a kormány marad, a fővárosi önkormányzat érdemben meg fog szűnni. Majdnem mindegy lesz akkor, hogy ki az új főpolgármester.

Ízelítőnek még annyit ír a Magyar Hang, hogy a teljes interjúban felbukkannak majd olyan kérdések, hogy mit kezd majd miniszterelnökként a fideszes mélyállammal, kelleni fog-e neki a kétharmados többség, kerüljön-e Mészáros Lőrinc előzetesbe, valamint Zuglóban Tóth Csabát vagy Hadházy Ákost támogatja majd az előválasztáson.