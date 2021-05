Nem kötött alkut és tagad a 730 kiló heroint megrendelő K. Richárd

Szerdán az előkészületi üléssel megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken annak K. Richárdnak a büntetőpere, aki közel hétszáz kiló heroint akart Magyarországra csempészni a bűntársával 2019 őszén.

Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy az ügyész 15 év szabadságvesztést kért a terheltre arra az esetre, ha beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról is. A férfi azonban nem kötött alkut, és tagadta a bűnösségét, azért a bíróság tárgyalásra tűzte az ügyet.

A magyar kriminalisztika történetének eddigi legnagyobb kábítószer fogását nemzetközi együttműködés keretében, a Terrorelhárítási Központ segítségével sikerült végrehajtani.

A magyar és török állampolgársággal is rendelkező Y Mustafa már többször is volt büntetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az 57 éves férfi azonnal újabb kábítószer-szállítmányok Magyarországra hozatalát kezdte szervezni a 2019 áprilisi szabadulása után. Megismerkedett a drogkereskedelemmel foglalkozó 49 éves K. Richárddal, aki vállalta, hogy a cége nevében Törökországból, Szlovénián keresztül Magyarországra fog heroint csempészni.

A leplezés érdekében a bűntársak beszereztek egy fóliatekercselő gépet és béreltek egy raktárat. A kábítószert külföldön fóliatekercsekben kialakított rejtekhelyekbe rejtették el. K. Richárd 730 kilogramm heroint tartalmazó fóliatekercs szállítmányt rendelt meg, a kábítószert azonban a szlovén hatóságok felfedezték, és a nagy részét, 661 kiló kábítószert lefoglalták.

A maradék körülbelül 67 és fél kiló kábítószert a további szállítása során a magyar és szlovén hatóság folyamatosan biztosította. K. Richárd azonban ezen felül is kereskedett kábítószerrel. Két évvel ezelőtt több alkalommal szállított 1-2 kilogramm kokaint Hollandiából a bűntársának. A továbbértékesítésre szánt drogokat és a terjesztéshez szükséges eszközöket, illetve anyagokat pedig a tartózkodási helyén tárolta. A házkutatás során a hatóság ezek mellett jelentős összegű forint és euró készpénzt, valamint más értékeket is lefoglalt. Az ügy másik vádlottjára életfogytiglant kértek, de ő jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodik, így vele szemben a távollétében zajlik az eljárás.