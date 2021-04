Závecz: Fej fej mellett a listák versenye

Tovább erősödött a Fidesz és a Jobbik. A pártnélküliek aránya 26 százalékos.

A ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint – az előző hónapokhoz hasonlóan – újra a Fidesz és a Jobbik tudta némileg növelni támogatottságát. A pártnélküliek aránya 26 százalékos.

A kormánypárt támogatottsága a teljes népesség körében februárban 31, márciusban 33, áprilisban 34 százalékos volt. A Jobbik két hónapja 9, egy hónapja 11, most 12 százalékot kapott. A DK tábora a márciusival azonos, 11 százalékos.

Nem változott a Momentum és az MSZP támogatottsága sem, előbbi mögé a választókorúak 6, utóbbihoz 5 százaléka sorakozik fel. Áprilisban az LMP 2, a Mi Hazánk, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékon áll.

Biztos pártválasztók: 1. Fidesz, 2. DK, 3. Jobbik

Az aktív, elkötelezett választóknál a Fidesz vezet 47 százalékkal, második a DK 17 százalékkal, harmadik a Jobbik 15 százalékkal.

A Momentum az aktív szavazók 8 százalékára számíthat, az MSZP 7, az LMP 2 százalékos ebben a körben. A Mi Hazánk, az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot kapott.

Fej fej mellett a listák versenye

A hat együttműködő ellenzéki párt listája 39, és a Fidesz–KDNP-é 37 százalékon áll áprilisban a választókorú népesség körében.

A Závecz Research emlékeztet rá, idén lényegében változatlannak, egyben kiegyenlítettnek mérte az erőviszonyokat. Továbbra is azt tapasztalják, hogy a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt megtartja szavazóit akkor is, ha a két nagy tömb verseng egymással: most 1-1 százalékon állnak.

Az ellenzéki szavazók közös lista melletti elkötelezettsége szinte egységes, 97 százalékos. Összeadott támogatottságuk áprilisban 37 százalék, ehhez még a választókorúak 2 százalékát tudták maguk mellé állítani, amikor közös listára lehetett szavazni. A páros verseny szituációjában a Fideszhez is csatlakoztak új szavazók, a választók 3 százaléka választotta a KDNP-vel közös listájukat.

A biztos választóknál is nagyon szoros a két oldal versenye, az ellenzéki lista 49, a kormánypártoké 48 százalékon áll.

A kutatás szerint nemcsak a támogatottsági adatok jelzik az éles küzdelmet, hanem a választók prognózisa is. 41 százalék feltételezi, hogy a Fidesz kapna ma több szavazatot, míg 39 százalék számít ellenzéki győzelemre. A Fidesz-tábor magabiztosabb, 97 százalékuk szerint a kormánypárt nyerne meg egy mostani választást. Ha nem is ennyire, de az ellenzéki szavazók is optimisták, 90 százalékuk gondolja, hogy kormányváltás jönne egy aktuális választás után.

Módszertan

Az adatfelvétel ideje: 2021. április 9-17. A közvélemény-kutatásnál kapott adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptak volna, ha minden választókorút megkérdeznek az országban. Minden hónapban más-más 1000 főt kérdeznek meg, személyes megkereséssel, kétlépcsős rétegzett mintavétellel, így minden felnőtt magyar állampolgárnak azonos esélye van bekerülni a mintába.