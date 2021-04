Müller Cecília: Most tetőzik a harmadik hullám

Kedden 2837 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel 728 068-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma is tovább emelkedett egy újabb csúcsra, már 272 974-en fertőzöttek egyszerre. Tegnap mindössze 15 ezernél alig több mintavételt csináltak, azaz majdnem minden ötödik teszt pozitív lett. Ismét elhunyt 272 beteg, így az elhunytak száma 23 980-ra emelkedett.

Kapcsolódó Koronavírus: 272-en elhunytak A kórházban kezeltek száma 10 ezer felett van továbbra is.

Müller Cecília, országos tiszti főorvos arról beszélt az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján, hogy a brit variáns oldaláról nem várható, hogy a veszély csökkenjen a következő időben. “Rendkívül súlyos kórokozó, a gyógyítása nehéz.” A védőoltás beadásával “a szervezetet tesszük kevéssé fogékonnyá” a vírusra.

“Ezért fontos, hogy minél több oltóanyagot szerezzünk be. Ezért is örömteli, hogy megérkezett a Janssen vakcinája a reggeli órákban Magyarországra”- mondta Müller Cecília. “Így már hatféle vakcinával védekezhetünk a vírus ellen, ráadásul a Janssen vakcinájából egy adag is elég a védettséghez.

Az egyszerű alkalmazhatóság miatt az oltóbuszokon fogjuk beadni ezt a vakcinát.

Ugyanakkor egyelőre ezt a vakcinát kismamáknak, várandósoknak nem fogják adni – tette hozzá Müller, aki továbbra is kérte a lakosság regisztrációját, és az oltópontokon történő pontos megjelenést.

A járványügyi adatokat elemezve kijelenthető, hogy bizonyosan “tetőzik a harmadik hullám.” Vannak csökkenő mutatók, de lefele tartó tendenciáról egyelőre nem lehet beszélni. “Sajnos a brit mutáns olyan súlyos megbetegedéseket eredményez”, amely a fiatalokat is kórházi kezelésre kényszeríti. Müller elmondta: jelenleg 1209 fő szorul lélegeztetésre Magyarországon.

Nagyon rosszindulatú ez a vírus, gyorsan tönkreteszi a tüdőt, ezért sok elhunyttal kell számolnunk.

Müller Cecília megemlítette, hogy számos cikk jelenik meg a poszt-Covid tünetekről, szindrómáról. “Minden harmadik koronavíruson átesett beteg mutat ilyen tüneteket.” Ezek egyrészt pszichés, másrészt szervi problémákat jelent. Nekik azt ajánlotta Müller Cecília, hogy aki ilyen tüneteket produkál, az keressen orvosi segítséget.

Nehéz időszakban vagyunk még mindig. Ha önsajnálatban süppedünk, azzal nem segítünk magukon. Beszéljünk egymással, mozogjunk a szabadban.

Az RTL Klub azt kérdezte, hogy megkaphatja-e a második oltást az, aki az első után elkapta a fertőzést? Müller Cecília erre úgy felelt: csak a gyógyulás után adható be a második adag.

György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője azt mondta: az eddig regisztráltak 64 százaléka megkapta az oltást, a hétvégén pedig további 30 ezer iskolai és bölcsődei munkavállaló kap vakcinát. A másfél millió, eddig regisztrált idős emberből 1,4 milliót beoltottak, a többieket folyamatosan keresik a háziorvosok. “Az aktív korosztályból 1,3 millió ember vár még oltásra, nekik is bármikor csöröghet a telefonjuk” – mondta György.