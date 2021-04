A XVIII. kerületi polgármester levélben kéri Szijjártót, hogy ne a cseheknek, hanem nekik adják a 40 ezer vakcinát

Nem igazán tetszik Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármesternek, hogy Magyarország 40 ezer vakcinát ad Csehországnak májusban. Szaniszló Facebook-oldalán közzétett, Szijjártó Péternek küldött levelében arról ír, hogy a járvány legnehezebb időszakában megdöbbent azon, hogy a kormány 40 ezer Pfizer vagy Moderna vakcinát enged át egy másik országnak.

Hozzáteszi, eközben több mint egymillió magyar várja az oltást, így szerinte mindenki egyetért abban, hogy amíg nincs mindenki beoltva, addig a kormánynak kötelessége minden vakcinát itthon felhasználnia.

Szaniszló levelében arról is ír, hogy miután a kerületükben nagyjából 40 ezer vakcina kellene minden regisztrált beoltásához, így amennyiben a kormány nem talál lehetőséget a vakcina országon belüli felhasználására, Pestszentlőrinc és Pestszentimre nevében örömmel átveszik a teljes mennyiséget és 20 napon belül be is oltanak vele minden regisztrált kerületi lakost.