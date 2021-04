Koronavírus: 300 felett a halottak száma

Mindössze 1933 az új fertőzöttet regisztráltak tegnap óta a tesztek alacsony száma (12201 darab) miatt. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 693 676 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma tovább emelkedett 252 115 főre.

Elhunyt 311 beteg, ez szomorú rekord. Másodszor hunynak el a koronavírus miatt 300-nál többen egy nap alatt, eddig ez csak március 30-áról április 1-jére fordult elő. Az elhunytak száma 22 409 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 419 152.

12 202 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez közel 200-zal több tegnaphoz képest. A kórházban kezeltek száma lassan egy hete folyamatosan emelkedik.

Közülük 1407-en vannak lélegeztetőgépen, ez egy kisebb csökkenés. Lényegében ezen a szinten stagnál a lélegeztetettek száma néhány napja a mahas halálozás ellenére.

A beoltottak száma 2 536 751 fő, közülük 1 005 936 fő már a második oltását is megkapta. Közülük tegnap kifejezetten sokan, több mint 104 ezren kapták meg az első oltásukat.

A magyar lakosság 25%-a már kapott oltást, szemben az uniós 13%-os átlaggal. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, a mai naptól megkezdődhet a lépcsőzetes újraindítás.

Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithatnak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódik. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85%-a már megkapta az oltást. A pedagógusok soron kívüli oltása is folytatódik, az érintettek SMS-ben már megkapták a behívót. Ma újabb Pfizer-szállítmány érkezik.