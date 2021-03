Beismerte a pedofil, hogy próbaidő alatt is gyűjtötte a kisfiúkról készült gyermekpornográf felvételeket

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal az idős férfival szemben, aki gyermekpornográfia miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt is tovább gyűjtögette a gyermekekről készült pornográf felvételeket, sőt továbbította is azokat.

Gál Katalin Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy a férfi beismerte a bűnösségét az eddigi büntetőeljárás során.

A férfinál 990 darab pornográf felvétel, fényképek és videók voltak megtalálhatók az elektronikai eszközein. A felvételeken szinte kivétel nélkül fiúk voltak, többségében 10 és 14 év közöttiek, de voltak közöttük 5 és 10 év közöttiek is.

Az ügyészség két bűncselekménnyel, megszerzéssel, illetőleg átadással elkövetett gyermekpornográfia bűntettével is vádolja a férfit, aki akár hét és fél évet is kaphat. A szóvivő elmondta, hogy letöltendő szabadságvesztést kértek a férfira azzal, hogy rendeljék el a korábban két év próbaidőre felfüggesztett egy év börtönbüntetés letöltését is vele szemben.