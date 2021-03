Felmérés: ezt tervezik a felálló egészségügyi dolgozók

Több orvos és csaknem ötven ápoló is otthagyja a győri kórházat, Mosonmagyaróváron is sokan távoznak

Három megyei kórház teljes dolgozói létszámának felel meg, az az 5500 fő, akik nem írták alá az új munkaszerződést.

Az ATV Híradó megkeresésére Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elárulta, felmérést készítettek annak érdekében, hogy megtudják, milyen terveik vannak azoknak, akik nem írták alá a szerződést.

A kitöltők harmada a magánegészségügybe vonul át, harmada külföldön szeretne elhelyezkedni, harmada pedig pályát kíván módosítani.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke arról beszélt, a munkaerőhiány szakterületek és földrajzi szempontok szerint is megoszlik. Ápolókból például Budapesten van a legnagyobb hiány, de máshol is jelentős. De számos más területen, így például az invazív terápiás és a sürgősségi ellátásban, vagy a pszichiátria területén is különösen nagy a hiány.

Ő úgy fogalmazott: most az a legfontosabb, hogy azok, akik maradtak, kellő anyagi és erkölcsi megbecsülést kapjanak, illetve minél több embert próbáljanak meg visszacsábítani az egészségügybe.