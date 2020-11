Török Gábor szerint „színtiszta hatalomtechnikai trükközés” a választási törvény módosítása

A kormány kedd éjszaka benyújtotta a választási törvény módosítását, amitől nehezebb lesz a pártoknak listát állítani. Török Gábor politikai elemző szerint elképzelhető, hogy a kormányoldal abban reménykedik, hogy ellehetetlenítik a közös jelöltek indulását, de ez csak egy öngyilkos ellenzéki politika mellett következhetne be.

A nyugat.hu-nak a választási törvény átírásáról Török azt is mondta, hogy

ez a mostani javaslat közös listaállításra kényszeríti rá az egyéni körzetekben egy jelöltet indítani szándékozó ellenzéki pártokat, ennyiben ez a módosítás másfél évvel a választás előtt tagadhatatlanul és vitathatatlanul egy színtiszta hatalomtechnikai trükközés.

Török szerint azért született meg a módosítás, „hogy megvalósuljon az, amit a kormányoldal már korábban is vizionált: az ellenzék, ha az egyéni választókörzetekben mindenhol egy jelöltet akar állítani, csak egy közös listán indulhasson a választáson. Valójában tehát a kolbászt – amiről korábban már beszélt is – most maga Orbán Viktor tölti be.”

Török arról is beszélt, hogy bármennyire furcsa, de ha elfogadják a módosítást, egyszerűsödik az ellenzék helyzete: ha közös egyéni jelölteket akar, csak közös listában gondolkodhat, más megoldás nem nagyon marad.

Ráadásul a különféle ellenzéki szavazók talán könnyebben el is fogadják a közös listát, hiszen még azt is mondhatja az ellenzék, hogy Orbán Viktor kényszeríti erre a megoldásra

– nyilatkozta a politikai elemző, aki nem merné azt állítani, hogy az ellenzék számára a közös lista rosszabb, mint a többlistás megoldás.

kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu