Müller Cecília: újabb diagnosztikai eszköz van a kezünkben

Szlávik: a koronavírus és az influenza egyszerre is okozhat megbetegedést

Hétfőn ismét sajtótájékoztatón közölte a koronavírus-járvány legfrissebb fejleményeit az operatív törzs.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: napról-napra egyre több laboratóriumi esetet igazolnak, tegnap már 1478 magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Ez egy nemzetközi trend, Magyarország a WHO elemzései szerint középmezőnyben van. A járvány kezdete óta legalább 47768-an fertőződtek meg, 14312-en gyógyultak ki a betegségből. Az elhunytak száma a fertőzöttekhez hasonlóan emelkedik, ők jellemzően a krónikus betegségben szenvedők és az idős korú betegek.

1896 koronavírusos beteget kezelnek kórházban, az ő számuk is emelkedőben van. A vasárnap elhunyt 31 személy közül a legfiatalabb 49, a legisősebb 91 éves volt, jellemzően daganatos, érrendszeri vagy anyagcsere-betegségben szenvedtek. Azok körében, akiknél súlyosabb lefolyású a koronavírus-betegség, nincs változás a kockázati tényezőkben, de Müller Cecília kiemelte: a légúti betegnél komolyabb tüneteket okozhat a vírus, kétoldali, súlyos, vírusos tüdőgyulladást is kaphatnak, akárcsak az influenzások. Fontos beadatni az ingyenes, influenza-védőoltást, még több oltóanyagot szereztek be, hogy mindenkinek jusson, aki oltakozni szeretne.

Alapvetően eddig a PCR-tesztek eredményeit fogadták el, de számos antigénalapú tesztet fejlesztettek ki a tudósok, ez a teszt az aktuális fertőzöttséget mutatja ki és akár a mentőben is használható, így mire beérnek a kórházba, tudni lehet a fertőzöttségről.

Ez a teszt bevizsgálásra került a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma által, pozitivitás esetén nagyon nagy az egybeeshetőség a PCR-teszttel is, ezért ez egy újabb diagnosztikai eszköz a kezünkben

— mondta.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta: az elmúlt napon 55 olyan u szemben intézkedtek a rendőrök, aki nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot. A hétvégén Esztergomból kaptak jelentősebb bejelentést a 23 órai zárás megszegésével kapcsolatban, Budapesten két ilyen eset történt. A szabály bevezetése óta 64 hasonló intézkedés történt. 5199 személynél rendeltek el karantént.

Újságírói kérdések:

Az iskolákban a gyerekeknek nem kell maszkot viselniük, ez nem is elvárható. Viszont tartani kell a távolságot, a csoportokat, közösségeket egyben kell tartani, mérni kell a testhőmérsékletet. Arra az esetre is van protokoll, ha egy gyerek napközben rosszul érzi magát.

Az időseknek, illetve a sérülékeny embereknek ajánlott az utcán is viselni a maszkot. Ha a 1,5 méteres távolság nem tartható, minden esetben viselni kell a maszkot.

Az RTL Klub szerint lakosságarányosan a második hullámban a legrosszabbul teljesítő országok között vagyunk, arra kérdeztek rá, mit kíván tenni az operatív törzs ebben a helyzetben. Müller Cecília szerint a WHO elemzései alapján ez nem igaz, a középmezőnyben vagyunk.

Az influenza elleni oltás beadatásakor nem lehet csak úgy beállítani az orvoshoz, előtte mindenképpen telefonálni kell, be kell jelentkezni. De ez ne tartson vissza senkit az oltás beadatásától.

Közeledik a Mindenszentek, a csoportosulásokat el kell kerülni, a már ismert higiéniai szabályokat be kell tartani. Sok család ilyenkor találkozik a szeretteivel, akik távolabbról érkeznek. Bár nehéz, tartani kell a távolságot egymás védelme érdekében. Aki temetőt látogat, a biztonság kedvéért hordjon maszkot. Sokan tömegközlekedéssel közelítik meg a temetőket, itt mindenképpen kötelező a maszk. Érdemes kézfertőtlenítőt is vinni.

Az Infostart arra kérdezett rá, hogy mi a teendő akkor, amikor a gyerek vélhetően az iskolából hazahozza a covidot, pozitívnak bizonyul, és vele egy háztartásban idős, krónikus beteg ember él. Müller Cecília szerint ha lehet, az idős embert külön kell elhelyezni: másik szobában, másik testvérnél, fizikailag el kell különülni például a konyha és a fürdő külön használatával.

Ha valakit lélegeztetni kell, az sem jelent végzetes állapotot. Szlávik János főorvos tájékoztatása alapján Müller Cecília azt mondta: a lélegeztetőgépre kerültek 50 százaléka meggyógyul. Ez nemzetközileg is magas arány.

