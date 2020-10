Válása közben vagyonkezelő céget alapított Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix szeptemberben jelentették be, hogy elválnak. A válóper jelenleg is tart, az Mfor.hu az ejjárás kellős közepén alapított új céget a felcsúti milliárdos. Az érdekeltségébe tartozó Konzum PE Magántőkealap KPA Asset and Property Kft. néven létrehozott egy új társaságot, 3 millió forintos törzstőkével, fő tevékenysége pedig a vagyonkezelés.

A KPE Asset and Property székhelye a számos más Mészáros-érdekeltségnek — köztük az Opus Globalnak — is otthont adó Andrássy úti épület, az 59. szám alatt található Andrássy Palace.

A cég ügyvezetője Mészáros bizalmi embere, Gombai Gabriella lett. Gombai idén június 11-én a Takarékbankkal és a Budapest Bankkal egyesülni készülő MKB Bank igazgatóságába került be, megbízatása öt évre szól.

Kiemelt kép: Marjai János/24.hu