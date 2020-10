Barabási Albert-László: éhbér nem ad jövőképet

A világhírű hálózatkutató sürgette, hogy az orvosok után a tanárok is kapjanak jelentős béremelést.

Barabási Albert-László elmúlt 25 évben készült vizuális munkáit mutatja be a Ludwig Múzeum. A hálózati gondolkodás nyelve című kiállításról az InfoRádiónak a tudós azt mondta, először neki is látnia kell, amiről tudományos publikációiban vagy ismeretterjesztő műveiben ír. A világhírű hálózatkutató szerint hiába rengeteg ugyanis az adat, csak az értékes, ami feldolgozható, rendszerezhető, amit akkor könnyű befogadni, ha vizuálisan is megjelenik.

Mint mondta, tíz évig azt kutatták, mobiltelefonokkal miként térképezhető fel a világban egyszercsak megjelenő vírus terjedése. Most a Ludwig Múzeum egyik termében egy videóban bemutatják, hogy térben és részben időben hogyan terjed a vírus New Yorkban – ahol ő maga is sok időt tölt.

A hálózatkutató szerint gyökeresen megváltozott New York élete, teljesen más lett a koronavírus-járvány hatására az ottaniak életritmusa. Szerinte a maszkviselés fontos, hatásos, komolyan csökkenthető vele a fertőzés. Az élet Magyarországon a tavasszal teljesen leállt, ami drasztikus eszköz, nem lehet vele sokszor élni.

Míg a magyaroknak a maszkhordást, a kormánynak azt javasolta, emelje a pedagógusok bérét, mert a magyar tanárok nagyon alulfizetettek. Amíg ez így marad, addig az ország nem fektet a jövőjébe. Miként most az orvosoknál nagyon helyesen jelentős béremelést hajtanak végre, a tanároknál is erre van sürgető szükség, akár reáltantárgyat, akár humán területen oktatnak.

Meg kell fizetni azokat, akiknek a kezébe a gyerekeink jövőjét adjuk, az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak.

Barabási Albert-László úgy tervezi, legalább nyárig marad Magyarországon, itt kutat, amerikai csoportját innen vezeti.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu