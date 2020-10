Jönnek az első fagyok, a Bakonyban az első havazás is megérkezhet

Megérkeznek ezen a héten az első légköri fagyok, írja az Időkép. Kedd délután egy hullámzó hidegfront araszol majd ki az országból északkelet felé, napközben a nyugati tájakon már jóval alacsonyabb hőmérséklet várható, az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között akár 20 fok különbség is lehet majd.

A legalacsonyabb értékek a Bakonyban, a Mecsekben és a Kőszegi-hegységben várhatóak, itt néhol napközben is maximum 2-3 fok várható, a Bakony legmagasabb pontjain pedig 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. A lehűlés havas esőt is eredményezhet, rövid ideig az első havazás is megérkezhet a Bakony legmagasabb csúcsaira.

Szerdán már nagyobb területen lehetnek 5 fok alatti értékek, a Bakonyban, a Budai-hegységben és az Északi-középhegységben pedig többfelé fagy is kialakulhat.

