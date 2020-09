Leszállítják a vonatról és a Volánbuszról, aki nem visel maszkot

Május 4. óta a közösségi közlekedési eszközökön mindenkinek kötelező az arc eltakarása maszkkal, sállal vagy kendővel. Jelenleg még csak figyelmeztetik azokat, akik nem tartják be az előírást, szeptember 15-től viszont szigorúbb intézkedések jönnek. Szeptember 15-től leszállítják azokat az utasokat, akik nem hordanak az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat a MÁV-START és a Volánbusz járatain – tudatta közleményében a MÁV-csoport.

A MÁV-START nemcsak az utasokat, hanem a fedélzeten dolgozó személyzetet is ellenőrzi, rendszeresen felhívja a vasúton szolgálatot teljesítő munkatársai figyelmét is a helyes maszkviselés kötelezettségére. Aki nem tartja be az utasításokat, munkajogi következményekkel kell számolnia. A vasúttársaság azt írja, az érintett munkavállalói számára folyamatosan biztosítja a szükséges védőfelszerelést, eddig több mint 1 millió maszkot, 1,5 millió kesztyűt és 60 ezer liter kézfertőtlenítőt osztottak ki.

Az utasoktól a maszkviselés mellett azt kérik, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket, például a MÁV applikáció használatát.

Kép: MÁV-csoport