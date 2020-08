Papp Gergő, Pimasz úr- „a műtéttel visszakaptam a szabadságomat” (x)

Gergő negyven fölött kezdett gyengébben látni. Először csak olvasószemüvege volt, majd íratott magának egy távollátó szemüveget is. Akinek ismerős a helyzet, pontosan tudja, hogy ilyenkor megkezdődik az örök küzdelem:

Hol a szemüvegem?

Nem ez, a másik!

Bepárásodott, folyton koszos, nem látok semmit.

A bosszúságok sora pedig végtelen.

– „Na, én pont ezt elégeltem meg” – mondta Gergő. – „Utáltam szemüvegesnek lenni, de nem a hiúság miatt, hanem azért, mert semmit nem tudtam szemüveg nélkül csinálni. A telefonomat sem láttam, egy üzenetet nem tudtam elküldeni, ráadásul mindig összecseréltem a szemüvegeimet. Ekkor váltottam bifokálisra, de ettől még minden reggelem úgy kezdődött, hogy keresgettem a szemüveget, hiszen anélkül tényleg mintha fél ember lettem volna. Zavart a sportban, télen, a sapka alatt is útban volt, a szemüveg egy nyűg.

Az már csak hab volt a tortán, hogy úgy néztem ki, mint a saját öregapám a fehér szakállam és a szemüvegem kombinációjával, ezért próbálkoztam mindenféle színes üvegekkel, amiket imádtam. De még inkább imádtam volna, ha nem kell szemüveget viselnem.”

Nagyon sokat gondolkodtam, de belevágtam

A riporter az RTL reggeli adásában találkozott először dr. Fodor Erzsébettel, a Focus Medical vezető főorvosával, aki riportalanyként volt a Reggeli vendége. Már a műsorban, majd később is beszélgettek Gergő problémájáról és arról a kételyéről, hogy ő, aki se közelre, se távolra nem lát rendesen, műthető-e egyáltalán.

A vezető főorvos eloszlatta az aggodalmát, majd egy alkalmassági vizsgálat keretében a klinikán is fogadta, ahol bebizonyosodott: Gergő műthető, mégpedig a Visumax HD kezelést ajánlotta neki.

– „Hosszas hezitálásba kezdtem” – folytatta a riporter. – „Mert hiába mesélték, hogy a harminc év alatt több mint 50 ezer műtétet végeztek, az ember azért csak fél. A szem annyira érzékeny szerv, mi lesz, ha rosszul sül el az egész? De a klinikán a körülmények, az asszisztencia kedvessége, profizmusa olyan jó benyomást keltett, és a főorvos asszony is annyira meggyőző és hiteles volt, hogy végül belevágtam”.

Gergő közvetlenül a lézeres szemműtét előtt még részt vett egy dioptriaellenőrzésen. Majd rövid előkészületek után már bent is volt a műtőben, ahol szemenként néhány perc alatt a főorvos asszony elvégezte Gergőn a Visumax HD lézeres kezelést.

A szemműtétről készült rövid videót itt nézheti meg:

Ha kíváncsi Papp Gergő teljes történetére kattintson ide

„Életem egyik legjobb döntése volt”

A riporter hónapokkal a Visumax HD lézeres szemműtét után felszabadultan beszélt az élményeiről.

– „Én egy nyavalygós gyerek vagyok, de ez tényleg nem fájt” – kezdte. – „A műtét után szemcseppet és műkönnyet kellett használnom, két hónapig, ha szabadba megyek, napszemüveget kell viselnem. De otthon, vagy a stúdióban egyáltalán nincs semmilyen korlátozás. Hihetetlen élmény, hogy újra látok, olyan, mintha visszamentem volna az időben húsz évet. A visszakapott éleslátás nem fizikailag nagy dolog, hanem lelkileg.

Rossz függeni egy külső segédeszköztől. Tényleg nagy bosszúság folyton keresgélni a szemüveget, úgy indítani a napot, hogy nem látok rendesen, folyamatos kényelmetlenségben élni. Visszakaptam a szabadságomat, új dimenziók nyíltak meg előttem.

A műtét másnapján már vezettem, nem sokra rá sportoltam is, vagyis még a mindennapi rutinból sem estem ki. Én azt mondhatom, hogy életem egyik legjobb döntése volt. Az eredmény önmagáért beszél, a távolra látásom 160 százalékos lett, de a telefonomat is tökéletesen látom. Egy elképesztően színvonalas intézményben műtöttek, a Margitszigeten, a béke szigetén, a szakembergárda fantasztikus, mindent úgy alakítottak, hogy az nekem jó legyen. Semmi fájdalom, semmi rizikó, pazar környezet, biztonság érzés. Az éleslátás végtelen szabadsága újra, amiért nagyon-nagyon boldog vagyok.”

Miért a legjobb választás a Visumax HD kezelés?

A Visumax HD kezelés a lézeres szemműtétek csúcstechnológiája. Az egyik legkíméletesebb látásjavító eljárás, amely kitűnő kezelési eredményt nyújt. Az eredmények lenyűgözőek, előfordul 200 %-os látás is, olyan mértékű a javulás, mintha egy régi TV helyett egy vadonatúj, HD televíziót néznénk.

Leginkább 40 év felett, azoknak ajánlott, akiknél a szem alkalmazkodó képessége már gyengébb, vagy öregszeműséggel küzdenek, de az olvasószemüveg-kezelésre nem alkalmasak. Ezek a páciensek nem csak a tűéles távoli látásnak örülhetnek, de a közeli látásukban is javulást tapasztalhatnak. A kezeléssel +5 és -8 közötti dioptriaértékeket lehet korrigálni.

A Visumax HD kezelés – melyen Papp Gergő, Pimaszúr is átesett- csak pár percet vesz igénybe, a látásjavulás azonnali és a gyógyulási folyamat is rövid, a mindennapi tevékenységekhez egy-két napon belül vissza lehet térni.

Ha most jelentkezik Visumax HD kezelésre a Focus Medicalnál, 102 000 Ft kedvezményben részesülhet a lézeres szemműtét árából. Használja ki a lehetőséget, és jelentkezzen most alkalmassági vizsgálatra!



Harminc éve az élvonalban a Focus Medical

1990: A Focus Medical, Magyarország legnagyobb múlttal és tapasztalattal rendelkező látásjavító központja elkezdte működését. Nem csak meghonosította hazánkban a mikro-szemsebészeti eljárásokat, de mindig is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy legmodernebb eljárásokat biztosítsa.

1996: A Focus Medical az elsők között vezette be a biztonságos PRK lézeres látásjavítást hazánkban.

1998: A fájdalommentes LASIK eljárás bevezetése elsőként a fővárosban.

2004: A lézeres szemsebészet forradalmi vívmányát, a FEMTO technikát elsőként alkalmazta hazánkban. Ehhez a kétlézeres korrekciós eljáráshoz egy új, korszerű és rendkívül precíz lézertechnikára volt szükség, amellyel egész Közép-Kelet-Európában elsőként a Focus Medical rendelkezett.

2011: Újabb állomás a fejlődés útján FEMTO LBV olvasószemüveg kezelés.

2013: FEMTO HD kezelés bevezetése. Ez egy újabb kezelési profil, ami a legapróbb eltéréseket is kijavítja és a látás fiziológiájához legjobban illeszkedő korrekciót valósítja meg.

2017: Elsőként végezte Magyarországon a világszínvonalú, kíméletes VISUMAX kétlézeres kezelést.

2020: Idén a Focus Medical elsőként vezette be Magyarországon a VISUMAX ReLEx SMILE® kezelést, amely a jelenleg elérhető legmodernebb, legkíméletesebb és leggyorsabb regenerálódást ígérő látásjavító lézerkezelés a világon.