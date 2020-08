Visszaadja a MÁV a szeptemberi nemzetközi jegyek árát

Díjmentesen, célországtól függetlenül visszatéríti a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyek árát a MÁV-START azoknak, akik lemondanak az utazásról a kormány által pénteken hozott nemzetközi utazások korlátozására vonatkozó intézkedések miatt – közölte a MÁV-START szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint ha az utazó menettérti utazásra váltott jegyeket, de a visszaúti menetjegy érvénytartama szeptember 30-a után kezdődik meg, a visszaúti menetjegyet is visszatérítik. Jegypénztárban vásárolt nemzetközi jegyek esetében a nemzetközi pénztáraknál és az ügyfélszolgálatokon személyesen nyújthatják be az utazók a visszatérítési kérelmüket. Ezt elektronikus úton is jelezhetik az eszrevetel@mav-start.hu címen, vagy a www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/uzenetkuldes oldalon – írták.

A kormány pénteki döntése szerint szeptember 1-jétől külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, csak indokolt kivételekkel, a biztonsági szabályok megtartása mellett. A külföldről hazatérő magyaroknak pedig 14 napig – vagy mindaddig, amíg két nap különbséggel két negatív tesztet nem tudnak bemutatni – karanténba kell vonulniuk.

kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs