Szeptembertől külföldiek nem jöhetnek Magyarországra, a hazatérő magyarokra karantén vár két negatív teszt híján

Szeptember elsejével új határátlépési szabályokat vezet be a kormány a koronavírus terjedése miatt – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a járvány második hulláma elérte Európát, és idehaza is számottevően nőtt a betegek száma.

A hazai megbetegedések többségének eredete külföldi, és mivel a vírus terjedése a munkavégzést és az iskolakezdést veszélyezteti, ezért a határvédelmi szabályoknál visszatérnek a korábbi, tavasszal érvényes szabályokhoz – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Így fő szabály szerint szeptembertől külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, csak különösen indokolt esetekben, elsősorban munkavégzés céljából, illetve továbbra is biztosított lesz a tranzitforgalom.

A külföldről hazatérő magyarok 14 nap karanténra kényszerülnek, kivéve, ha két nap különbséggel két negatív koronavírus-tesztet tudnak felmutatni – közölte Gulyás, hozzátéve: az emberek egészségének védelme mellett a gazdaság érdeke is ezt kívánja meg.

A teszt költségét mindenkinek magának kell állnia, kivéve azokat, akik nem jártak külföldön, hanem kontaktkutatás miatt végeznek el rajtuk tesztet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett ajánlás ugyan nem tiltja meg, de nem is javasolja a nagy tanévnyitó ünnepségek megtartását – mondta Gulyás, hangsúlyozva, hogy az ismertetett intézkedések jórészt azt a célt szolgálják, hogy ne legyen szükség az iskolák bezárására.

Szijjártó Péter nem vett részt a kormányülésen – mondta egy kérdésre Gulyás, aki azt mondta, a korábbiaknál többet nem tud mondani a külügyminiszter adriai luxusjachtozásáról, és az nem is volt téma a kormányülésen.