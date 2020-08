PDSZ: Hajmeresztő az iskoláknak küldött járványügyi protokoll

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a Ne dolgozz ingyen honlapon reagált arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) elküldte az iskoláknak a szeptembertől érvényes járványügyi protokollt.

A PDSZ Országos Választmánya szerint abból a tárca alá tartozó szakmák jó része kimaradt, az előírások pedig azt igazolják, hogy a kormányzat vagy nem ismeri az általa működtetett rendszert, vagy nem hajlandó forrásokat biztosítani a legalább elfogadható szintű védekezéshez.

Ezért nyílt levelet írtak Kásler Miklós miniszternek, akinek jelezték, elfogadhatatlannak tartják a járványügyi intézkedési tervet, amit Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár írt alá.

A PDSZ felszólítja a minisztériumot, hogy haladéktalanul teremtse meg a digitális tanrendhez szükséges feltételeket. Az állami fenntartók nem tudják biztosítani a köznevelési intézményekbe belépők egészségét, az ottani munkavégzést.

A terv figyelembe sem veszi az oktatásban dolgozók, a szélesebb társadalom egészséghez, biztonságos munkafeltételekhez való jogát. Olyan előírásokat fogalmaz meg, amelyekhez a feltételeket nem biztosítja (pl. homloklázmérő), miközben sok intézményben a gyerekek kézfertőtlenítése sem biztosított, noha az első hullám enyhülése óta lett volna idő megteremteni a tárgyi feltételeket.

Elfogadhatatlan, hogy a maszkviselést csak ott ajánlják, ahol nem tartható be a 1,5 méteres távolság, ami ellentmond az eddigi járványügyi kommunikációnak és az európai gyakorlatnak is.

Önök nincsenek tisztában a mai magyar valósággal: egy harminc fős osztályban egyszerűen NEM lehet 1,5 méteres távolságot tartani. Az igazság az, hogy országszerte alig vannak olyan tantermek, ahol ezeket a szabályokat be lehetne tartani. Hasonló a helyzet az óvodákban is: nem egy óvodában az ágyakat egymástól kb. 5 cm távolságra tudják csak elhelyezni. A csoportbontás pedig lehetetlen, lévén gyerek nem maradhat ellátatlanul.

Elfogadhatatlannak tartják a kettős mércét, azt hogy a biztonsági előírásoknál lényeges különbség van a köz- és a felsőoktatásban. Miért csupán a szakképzés esetén gondoltak arra, hogy a tanóra

Az Emmi-anyag nem foglalkozik a leszakadó régiók, az alacsony osztályhelyzetű gyermekek oktatásának megszervezésével. Erről egyetlen mondat sincs az irányelvekben. Azzal sem számolt a tárca, hogy

nagyon kevés az olyan iskola, ahol a szaktantermeken kívül az osztályoknak külön termük is van. A vándorlás csökkentése a sok csoportbontás, tagozatos óra miatt lehetetlen. Sérül az oktatás minősége, ha kiesnek a szaktantermek, mert oda is osztályokat raknak be. Sérül továbbá az esélyegyenlőség, hiszen lesznek olyan osztályok, akiknek jobban felszerelt, pl. projektoros terem jut.