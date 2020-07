Van fideszes képviselő, aki kasztrálná Kaleta Gábort

„Javaslatom továbbra is fenntartom, a pedofil bűnözőket kémiailag kasztrálni kell!” – közölte Facebookon a régebben már a parlamentben is hangoztatott ötletét Boldog István, aki a szexuális erőszaktevőket is kiherélné.

Javaslatom továbbra is fenntartom, a pedofil bűnözőket kémiailag kasztrálni kell!Meg kell védenünk gyermekeinket! Közzétette: Boldog István – 2020. július 8., szerda

Hogy a

két rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének,

két rendbeli felbujtóként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének és

két rendbeli felbujtóként elkövetett versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban elkövetett bűntettek megalapozott gyanúja miatt

a mentelmi jogától már megfosztott, és gyanúsítottként kihallgatott fideszes kasztrálós ötletéből lesz-e valami, az erősen kérdéses.

Mindenesetre munkacsoport alakulását jelentette be péntek reggel Orbán Viktor, amelynek az lesz a feladata, hogy őszre kidolgozzák, milyen szigorúbb büntetést érdemelnek a pedofilok, ugyanis Kaleta Gábor közfelháborodást kiváltó ítélete után komoly társadalmi igény mutatkozott erre.

Kiemelt kép: MTI / Mészáros János