Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kéri Polt Péter

Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Boldog István fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére – írja közleményében a Legfőbb Ügyészség.

A közlemény szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) egyes pályázatai kapcsán merült fel bűncselekmények gyanúja. Az eljárás adatai szerint Boldog István a cselekményekben oly módon vett részt, hogy a hivatali helyzetével, befolyásával visszaélt, jogellenesen befolyásolta a pályázatok elbírálásának eredményeit, amiért vállalkozóktól jogtalan előnyt kapott.

A Boldoggal szembeni büntetőeljárás lefolytatására mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség.

Zsarolás, pénzgyár

Tavaly októberben derült ki, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fideszes országgyűlési képviselő ellen is nyomozhat az ügyészség. Az ügyet a nyilvánosság elé táró Hadházy Ákos független képviselő azt állította akkor, hogy Boldog lényegében megzsarolta választókerülete polgármestereit: csak akkor kaphatnak uniós támogatást a településfejlesztési operatív programból, ha hajlandók az általa preferált cégeknek juttatni a munkákat. Hadházy azt mondta, úgy tudja, Boldog még 2017-ben rendelte magához Kétpóra (ahol korábban polgármester volt) a környék településvezetőit, és ott adta ki nekik az ukázt.

A Profiter Machine Kft. nevű cég különösen gyanús volt: a jászkiséri családi házba bejegyzett cég sorra nyerte a TOP-os pályázatokat Boldog választókerületében. A 2017-es megalakulása után két év alatt a következő pályázatokat húzták be:

1. Mezőtúr, belvízelvezetés – 197 millió forint

2. Mezőtúr, városháza környékének fejlesztése – 135 millió forint

3. Kunszentmárton, Ipari Park fejlesztés – 155 millió forint

4. Kunszentmárton, Zöld Város projekt – 243 millió forint

5. Csépa, földút stabilizáció – 50 millió forint

6. Kétpó, Történelmi Magyarország Emlékhely – 62 millió forint

7. Kétpó, Általános Iskola felújítás – 102 millió forint

8. Kétpó, csapadékvíz-elvezetés – 175 millió forint

9. Cserkeszőlő, dűlőutak felújítása – 94 millió forint

10. Tiszakürt, községháza, energetikai korszerűsítés – 50 millió forint

11. Szelevény, önkormányzati hivatal korszerűsítés – 29 millió forint

12. Szelevény, kiállítóterek felújítása – 45 millió forint

F. Petra

Decemberben a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte F. Petra letartóztatását. Ő 2018 nyarától az októberi önkormányzati választásig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat fideszes alelnöke volt, korábban Boldog István munkatársa, sokan a politikus jobbkezeként emlegették.

F. Petrát azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatok elbírálására hatással bíró hivatalos személyként jogtalan haszonra tett szert, a Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatoknál jogellenesen befolyásolhatta a közbeszerzéseket. Tehát ugyanarról az ügyről van szó, ami miatt most Boldog István is gyanúsított lehet. F. Petra mellett három további embert is letartóztattak 2019 decemberében, akik szintén érintettek voltak az ügyben.

Hogy az érintettek közt vannak fideszesek? Igen

– mondta ekkor egy kérdésre válaszul Orbán Viktor a parlamentben.

Nem sokkal később az is kiderült, hogy Nagy Szilárd exfideszes kengyeli polgármester vádalkuja révén derült fény Boldog István bizalmi körének pályázati üzelmeire, ezért indulhatott ellene nyomozás.

Körbekerítettük, már csak a kilövési parancsra várunk

– nyilatkozta ekkor egy nyomozó a 168 Órának.

F. Petra letartóztatását pár hete, február végén szüntették meg, a fideszes politikusnő azóta bűnügyi felügyeletben van.

Polt Péter egy hónapja még azt mondta az Országgyűlésben, hogy Boldog István nincs az ügy gyanúsítottjai között, azonban az ügyészség csütörtöki közleménye szerint ez megváltozott, és a nyomozás eredményeként vele szemben is lefolytatnák a büntetőeljárást, ezért kérte Polt a mentelmi joga felfüggesztését.

Voldemort és Simonka nyomdokain?

Boldog István meggyanúsítása korántsem lenne előzmény nélküli.

A Voldemortként elhíresült borsodi fideszes, Mengyi Roland már négy évre börtönbe került, jó magaviselettel legkorábban 2 év és 8 hónap után szabadulhat. Mengyit már 2015-ben figyelték a hatóságok, 2016-ban pedig a sajtó is beszámolt arról, hogy az irányításával majdnem sikerült lenyúlni egy uniós pályázat teljes, 500 millió forintos keretét. A parlament 2016 szeptemberében függesztette fel a mentelmi jogát, ennek ellenére a Fidesz-frakció tagjaként kitölthette a ciklus hátralévő két évét a parlamentben, sőt a gazdaságfejlesztési és versenyképességi albizottság elnöki tisztét is megtarthatta egészen a 2018. áprilisi választásig, amelyen azonban már nem engedték elindulni.

Simonka György további sorsát a fideszesek is csak találgatják. A békési politikus és 32 társa ellen már tavaly októberben vádat emelt az ügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A nyolc és fél éves börtönbüntetés mellett 850 millió forintos vagyonelkobzással is fenyegetett politikus ügyét semmilyen fórumon nem hozta fel a pártvezetés. A politikus az ügy harmadrendű vádlottja, míg a feleségének, Simonkáné Gábor Mariannának ötödrendű, az unokahúgának, Tóth Renátának pedig hatodrendű vádlottként költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelnie a bíróságon. Simonka pere januárban kezdődött.

Simonka György: Mindent megtesznek, hogy félre tudjanak állítani A Fidesz megvádolt képviselője azt állítja, nem egyeztetett Orbán Viktorral, nem vár segítséget senkitől. Szerinte megfélemlítették a bűnösségüket elismerő vádlottakat.

