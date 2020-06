Újabb kerékpársávokat alakítanak ki Budapesten

A villamossínekre költözik az autóbuszközlekedés a Bartók Béla úton, buszsávot kap a Hegyalja út. Kerékpárral is felszállhatunk számos villamosra, sőt hamarosan akár az M4-es metróra is. Több közlekedésszervezési változásokat jelentett be Karácsony Gergely főpolgármester.

Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest Restart sorozat újabb részében több közlekedésszervezési változást jelentett be a Facebookon, ahol többek között szó volt arról, hogy külföldi példák bizonyították, a járvány hatására megnövekedett az autósforgalom, ha ez Budapesten is megtörténik, az egész város bedugul. Ezért is kell fejleszteni a közösségi és a kerékpáros közlekedést. A főpolgármester bejelentette, hogy ennek szellemében új buszsávokat alakítanak ki a Hegyalja úton és a Baross utcában. A Bartók Béla úton a buszok a vágányokon fognak közlekedni. Megkezdődött a Pesti fonódó villamoshálózat kiépítése a ferencvárosi szakasszal és a Soroksári út – Haller utcai deltavágány építésével. Közvetlen, átszállásmentes kapcsolat lesz Pesterzsébet és a belváros, illetve a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér között. A Budapest Restart program egyik fontos célja, hogy vonzóbbá váljon a város a „szelíd közlekedési módot választók”, azaz a kerékpárosok és a gyalogosok számára. Ezért újabb ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki, a Baross utcán az Orczy térig, a Nagykörút még hiányzó szakaszain, a forgalmi sávok számának csökkentése nélkül. A kerékpárszállítás lehetősége is bővülni fog: a budai fonódó után az összes Pesten közlekedő Tátra típusú villamoson is lehetséges lesz, illetve a szükséges hatósági engedélyeztetést követően az M4-es metró vonalán. Megkezdődik továbbá a MOL Bubi nemrég bejelentett megújítása is. Megnéztük a vadiúj bringasávot a Nagykörúton Mivel a járványhelyzet miatt egyre több budapesti választja a tömegközlekedés vagy az autó helyett a kerékpárt, a főváros vezetése meglépte azt, amit a budapesti bringások képviselői már régóta kérnek: több fontos útszakaszon létesítettek ideiglenes biciklisávokat. Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu