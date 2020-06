Itt van a nemzeti konzultáció 13 kérdése

Jövőre is indít nemzeti konzultációt a kormány

Hétfő este a kormány honlapján hozták nyilvánosságra a soron következő nemzeti konzultáció kérdéseit, amelyek közül néhány eddig is ismert volt. A kérdések között van, ami a járványkezelés elvárt módjait, más a gazdasági intézkedéseket firtatja, de akad két bevándorlással kapcsolatos problémafelvetés is. Brüsszel és Soros György szerepe is felmerül a 12. kérdésben, amely így hangzik:

Az Európai Bíróság határozata szerint jogellenes a bevándorlókat a magyar határon felállított tranzitzónákban várakoztatni. A döntés értelmében járványveszély idején is be kell engedni a migránsokat az ország területére. Ez az ítélet egybevág Soros György migrációra vonatkozó régi tervével, amely szerint Európába mindenáron évi egymillió bevándorlót kell beengedni. Ön egyetért azzal, hogy a kormány továbbra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn a magyar határ szigorú védelmét?

Az utolsó, 13. kérdésben szintén a bevándorlás áll a középpontban:

Brüsszel arra készül, hogy megtámadja a magyar alkotmány bevándorlással kapcsolatos szabályait. Arra akarnak kényszeríteni bennünket, hogy megváltoztassuk az Alaptörvényünk migrációt tiltó rendelkezéseit. Ön egyetért azzal, hogy a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson ki a bevándorlást tiltó szabályok mellett?

Képek: kormány.hu