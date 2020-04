-12 fokkal megdőlt a hidegrekord hajnalban

Az előrejelzés szerint ez még csütörtök hajnalban is megismétlődhet.

Megdőlt a hidegrekord szerdára virradóra. Eddig április 1-jén mínusz 10 fok volt leghidegebb, 1977-ben Dobogókőn mérték. Szerdán a Nógrád megyei Zabarban csaknem mínusz 12 fok ( -11,9) volt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán mindezt úgy kommentálta, hogy az időjárás éjszaka tényleg nem tréfált.

Csípős, fagyos hajnalra ébrdehettünk.

Az országos átlag is az ilyenkor szokásosnál (+4 fok) 9 fokkal volt hidegebb, szerdán átlagosan -5 fokot mértek. Nem csoda, hogy a minimum-hőmérséklet rekordja kétszer is megdőlt, hiszen Zabar mellett Nyírlugoson is -11,7 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Mint korábban megírtuk, az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra is fagyos lehet idő.

A hajnali fagyok után már közelít a tavasz Fokozatosan megszűnik a hideg levegő utánpótlása, a hét második felében jelentős enyhülés kezdődik.

Kiemelt kép: MTI/Varga György