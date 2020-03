Dunaújvárosban is találtak egy koronavírusos beteget

Pintér Tamás polgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy úgy tudja, egy betegnél már kimutatták a koronavírust Dunaújvárosban. Már elkülönítették, orvosi kezelés alatt áll.

Bejelentés Rendkívüli bejelentés a koronavírus-járvány dunaújvárosi vonatkozásával kapcsolatban. Közzétette: Pintér Tamás – 2020. március 19., csütörtök

Azt is elmondta, hogy az ott élőkön is múlik, milyen mértékben érinti majd a várost a járvány, ezért arra kérte a helyieket, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, maradjanak otthon.