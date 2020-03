Elképesztő mértékben csökken a benzin ára szerdától

Elképesztő mértékben csökkennek itthon az üzemanyagárak szerdától, írja a holtankoljak.hu. A benzin ára bruttó 20 forinttal csökken, a gázolaj pedig bruttó 15 forinttal kerül majd kevesebbe.

Ennek következtében az alábbiak szerint alakulnak majd az átlagárak:

95-ös benzin: 328 Ft/liter,

gázolaj: 345 Ft/liter.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára korábban azt mondta: az olaj világpiacán zajló események hatással vannak a magyarországi üzemanyagok árára is.

Nem szabad elfelejteni, hogy az olajárváltozás hatásának megjelenése az üzemanyagok árában mindkét irány esetén időigényes, és függ attól is, hogy a most tapasztalható zuhanást milyen piacrendeződés követi. A belföldi forgalmazású üzemanyagok döntő hányadát a hazai finomítóban állítják elő, amelyet az Oroszországból érkező vezeték táplál kőolajjal. Az orosz olaj árképzése pedig havonta történik, tehát a havi jegyzések átlagához kötik az adott hónapban leszállított orosz kőolaj árát. Vagyis ha egy napig látunk drámai esést az olajpiacokon, az biztosan megjelenik a havi átlagban, de a végeredmény kialakulása értelemszerűen nagyban függ attól is, hogy a hónap hátralévő részében hogyan alakulnak a jegyzésárak

– magyarázta múlt héten a főtitkár.

A szakember szerint ugyanakkor senki nem érdekelt abban, hogy ilyen alacsony szinten stabilizálódjon a kőolaj világpiaci ára. „Azt gondolom, hogy az utóbbi időben jellemző, hordónként 50-70 dolláros ár volt az, ami az olajtermelő és -felhasználó országok számára is elfogadható volt. Ez volt az az árszint, amely mellett a gazdaságok stabilan voltak képesek működni, hiszen szem előtt kell tartani azt is, hogy a fejlett országok által előállított ipari termékek jelentős piacát éppen azok a kőolaj-kitermelő országok alkotják, amelyeknek most az áresés miatt a bevételeik jelentős mértékben visszaesnek. Tehát remélhetőleg gyorsan rendeződik a kőolajtermelő országok vitája, és visszaállhat egy stabilabb árszintre a jegyzés” – mondta.

Kiemelt kép: Kummer János / 24.hu