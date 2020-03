Koronavírus: elmarad a Műegyetemi Állásbörze

Figyelembe véve a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs tájékoztatásait is - különösen a tömegrendezvények kapcsán felmerülő fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel - a Műegyetemi Állásbörze szervezői a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetőségével közösen a rendezvény elhalasztásáról döntöttek. Az 50. Műegyetemi Állásbörze eredetileg 2020. március 18-19. között került volna megrendezésre. Az új időpontról a szervezők a későbbiekben adnak majd tájékoztatást.

Annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány elterjedtsége minimalizálható legyen, a tömegrendezvények szervezőire is fokozott felelősség hárul, hiszen a fertőzésveszélyt a legkörültekintőbb óvintézkedésekkel sem lehet teljesen kizárni. A fokozott felelősségvállalás jegyében szerte a világban számos – olykor kiemelten nagy közérdeklődésre számot tartó, a média érdeklődésének is homlokterébe tartozó – rendezvényeket törölnek a szervezők, még abban az esetben is, ha az minden érintett számára kellemetlenséggel, vagy akár anyagi vesztességgel is jár.

A felelősségteljes, preventív hozzáállást a Műegyetemi Állásbörze szervezősége is teljes mértékben támogatja, figyelemmel azon tényre, hogy álláspontunk szerint bármely gazdasági érdek az emberi egészséget, illetve életet potenciálisan veszélyeztető helyzettel semmilyen formában nem konkurálhat. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetősége és a Szervezők meghozták azon – központi kormányzat és számos, egyebek mellett az Állásbörze egyéb résztvevői által is előzetesen javasolt, illetve támogatott – felelősségteljes döntést, amelynek értelmében a tavaszi Műegyetemi Állásbörze megrendezését elhalasztjuk

– mondta Németh Ádám, a Műegyetemi Hallgatói Kft. ügyvezetője.

A Műegyetemi Állásbörze mintegy 150 kiállítója több ezer hazai és külföldi állást és szakmai gyakorlati lehetőséget kínál hallgatóknak, pályakezdőknek és tapasztalattal rendelkező munkavállalóknak. Hazánk legrangosabb állásbörzéje minden alkalommal több ezer látogatót vonz naponta és a kiállítók közel 1 000 munkatársa venne részt rajta. A vírust és a terjedését illetően jelenleg napról napra változó helyzetben a szervezők nem tehetik ki a BME hallgatóit, kiállítókat és látogatókat egy esetleges fertőzésveszélynek.

Szervezőként a Műegyetemi Állásbörze látogatói valamint a kiállítói egészségéért felelősséggel tartozunk, ami a jelenlegi helyzetben minden egyéb szempontot felülír. A tavaszi Műegyetemi Állásbörze egyelőre nem kerül törlése, mindössze az új koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyzetre való tekintettel az emberi egészséget, illetve emberélete(ke)t potenciálisan fenyegető járvány lecsengéséig elhalasztjuk

– nyilatkozta Németh Ádám, aki hozzátette: addig is a kiállítók által kínált állások között már böngészhetnek az érdeklődők a muegyetemiallasborze.hu-n.