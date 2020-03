Összedőlt egy karantén alá vont szállodaépület Kínában

Mintegy hetvenen rekedtek a romok alatt, amikor összedőlt egy szálloda Quanzhou-ban, ahol azokat különítették el megfigyelésre, akik koronavírusos betegekkel kerültek kapcsolatba. A Xinjhia Hotel épülete helyi idő szerint szombat este dőlt össze, a mentés jelenleg is zajlik, és eddig 28 embert sikerült kimenteni a romok alól, írja az AFP-re hivatkozva a Guardian.

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China’s Fujian Province, said local authorities.

latest: https://t.co/zX1eYjdNai pic.twitter.com/7yWBVqc20D

— CGTN (@CGTNOfficial) March 7, 2020