Gyurcsány: minden képviselő fordítsa ki a zsebét!

A DK törvényben állítaná vissza az országgyűlési képviselők tekintélyét.

A Fidesz akart a zsebemben turkálni, hát itt az alkalom, játsszuk le! Fordítsuk ki a zsebeinket, fideszes és nem fideszes képviselő egyaránt, szigorú szabályok szerint.

Ezzel az erős felütéssel jelentette be közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc, hogy a Demokratikus Koalíció benyújtotta javaslatát, amely nyilvánossá tenné a képviselők családtagjainak, rokonainak a vagyonnyilatkozatát is. A bejegyzéshez a kormányfő és Tiborcz István pálinkázós fotóját illesztette a pártelnök, aki korábban arra kérte Orbán Viktort, győzze meg frakcióját, és a Fidesz is támogassa javaslatukat, hogy megnézhessék azt is, a családtagoknak mennyivel nőtt a jövedelme és a vagyona.

Az új szabályok szerint a képviselőknek be kellene számolniuk arról is, mire és mennyit költöttek jövedelmükből, (ezt akarta a Fidesz a DK elnökétől is megtudni.), és súlyos bűncselekmény lenne, ha valaki hamisan tölti ki a vagyonnyilatkozatát.

Nekem nem csak a szám volt nagy. Ugye nektek sem, fideszes képviselők?

Ezzel zárta bejegyzését Gyurcsány. A parlament honlapján a DK-s javaslat „Az országgyűlési képviselői tekintély visszaállításáról”

címet kapta, mivel az előterjesztés szerint a korrupció ássa alá leginkább egy ország, illetve a politikusok tekintélyét.

Hazánkban beépült a köztudatba, hogy a közhatalom minden szereplőjének legfontosabb célja saját és családja vagyonának gyarapítása.

Mint írták, a politikai élet megújulásának előfeltétele: váljék világossá, elfogadhatatlan, hogy a döntéshozók a köz érdekein kívül, bármilyen más érdeket is figyelembe vegyenek. Mivel pedig az ország életét meghatározó legfontosabb döntések meghozatala az Országgyűlés feladata, a közélet megtisztítását is a parlamenti képviselőkkel kell kezdeni.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu