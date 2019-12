Recept milliárdos áfacsalásra: végy cukrot, étolajat!

Cukorral és étolajjal csalták az áfát

Cukorral és étolajjal csalták az áfát 💰🧾🕵️‍♂️ Cukorral és étolajjal kereskedett az a Pest megyében működő bűnszervezet, amit a napokban az EUROPOL, az EUROJUST, valamint a szlovák és cseh hatóságok támogatásával számolt fel a NAV. A négy nő által szervezett és irányított cégháló a közösségi áfaszabályok kijátszásával csaknem egymilliárd forint adót csalt el. A bűnszervezet cégei különböző élelmiszeripari termékeket, jellemzően cukrot és étolajat szereztek be az Európai Unióból, a továbbértékesítéskor felmerülő áfát azonban nem fizették meg. Az importárut így jóval olcsóbban, a piaci ár alatt adták tovább, komoly hátrányba hozva ezzel tisztességes versenytársaikat. A közösségi beszerzés utáni áfafizetés kikerülésével a gyanú szerint majdnem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A nagyszabású nemzetközi akcióban a pénzügyi nyomozók itthon húsz helyszínen tartottak kutatásokat. A hálózat felszámolásában további hét külföldi helyszínen az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával a szlovák Rendőrség és a cseh Szervezett Bűnözés Elleni Nemzeti Ügynökség is részt vett. Az egymilliárdos csalás megtérítésére nagy értékű autókat és több millió forint készpénzt foglalt, továbbá hat bankszámlát zárolt a NAV. A pénzügyi nyomozók összesen hat személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Egyikük otthonában a lefoglalt bizonyítékok mellett kész állatkert fogadta a NAV munkatársait. Több mint negyven kígyó, leguánok, gekkók, teknősök, madárpókok és tengerimalacok nehezítették a kutatást. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, a Pécsi Járásbíróság egy gyanúsított letartóztatását rendelte el. A szervezet irányítói akár húsz évet is kaphatnak.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2019. december 16., hétfő