Az ablakból nézték végig a gyerekek, ahogy gázpisztollyal követelt láthatást

A gyerekei is végignézték annak a férfinak a lövöldözését, aki erőszakkal akarta kiharcolni a láthatást. Megírtuk, a tolnai férfi gyermekeit ment meglátogatni Bátaszékre, ahol az utcán szóváltásba keveredett feleségével, akit meg is rángatott. Az asszony segítségére ismerősének férje sietett, akire az elkövető egy – engedély nélkül magánál tartott – gáz- és riasztófegyverrel többször is rálőtt. A két férfi ezt követően dulakodni kezdett.

Az RTL Klub Híradójának helyszíni riportjából kiderült, hogy a gázpisztollyal meglőtt férfi és felesége befogadta a támadó feleségét és két gyerekét, akik két hónapja bántalmazás miatt menekültek hozzájuk. Az apa vasárnap egy méterről adott le lövéseket, a befogadó család férfi tagja mellkasán szenvedett sérüléseket és beszakadt a dobhártyája. Az apa 4 és 7 éves gyerekei az ablakból nézték végig a lövöldözést és a dulakodást.

A rendőrök a ház előtt fogták el a támadót, akit először őrizetbe vettek, majd szabadon is engedtek. Felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják.