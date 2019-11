Hat évig dolgoztattak egy halottnak nyilvánított asszonyt

Miért félnénk a börtöntől? Icának jó dolga volt nálunk! – mondták lapunknak a monorierdői rabszolgatartók. Ma hallgatták volna meg az áldozatot, de a vallomástételt el kellett halasztani, mert az asszony belázasodott.

Hétfőn az áldozat meghallgatásával folytatódott, jobban mondva csak folytatódott volna a Monori Járásbíróságon annak az embertelen párnak a pere, akik láncra vertek és évekig rabszolgaként tartottak egy skizofrén nőt Monorierdőn.

A pszichés problémákkal küzdő asszony belázasodott a tárgyalás előtt, ezért a bírósági vallomására továbbra is várni kell.

A jelenleg is gondozásra szoruló Ica még 2010-ben tűnt el. Miután senki nem tudott róla semmit, ezért három évvel ezelőtt halottnak nyilvánította a bíróság. Jó fél évvel később azonban feltűnt egy vecsési élelmiszerbolt előtt. Egy kukákban turkált, miközben egy fémlánc és egy lakat lógott a lábán. Kiderült, hogy a nő 2010-ben ismerkedett meg a finoman szólva is zord kinézetű párral, és önként elment hozzájuk Monorierdőre, ahol egy pincében lévő lakrészben éltek a felhalmozott vas- és fémhulladékok között.

A rabszolgaként tartott nő többször is eltűnt, ezért a férfi egy idő után, amikor a párjával együtt elmentek otthonról, láncra verte és bezárta őt a pincébe. Egy alkalommal úgy megverte, hogy eltört a bordája. A vascsőhöz kikötött nőnek egy alkalommal sikerült szétszednie a láncot, majd a kapun át kimászott, és a vasúti sínek mentén Vecsésre ment. Ekkor találtak rá.

H. Lajos azt mondta, hogy a nő koldus volt Pesten, amikor befogadták. Elmondása szerint az asszony rendszeresen csavargott, sokszor hetekig nem is látták. A férfi és a párja is azt állította, hogy a pszichés problémákkal küzdő nőnek nem volt lakása, de „annyira nem volt bolond”, hogy ne lett volna tisztában azzal, hol van. Elmondásuk szerint többször is megpróbálták elküldeni a háztól, ám ő maradni akart.

Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért az elkövetőkre a vádiratában, mivel a kényszerítést nem tudták rájuk bizonyítani. Ez azonban jelentősen változhat a perbeszédben és a későbbi ítéletben a fogva tartott nő vallomása alapján. H. Lajosék akár öt év börtönt is kaphatnak személyi szabadság megsértése miatt.

Az áldozat, Ica a korábbi vallomásában azt állította, önként ment a párhoz, miután megismerkedett velük. Eleinte együtt evett, ivott, kávézgatott H. Lajosékkal, később azonban pokollá tették az életét.

Elmondása szerint esélye sem volt arra, hogy megszökjön a fogvatartóitól. Azt állítja, csak egyetlen kulcs volt a kapuhoz, de azt mindig magukkal vitték H. Lajosék, amikor elmentek hazulról. Úgy tudjuk, a pszichológus szakértő szerint az áldozat szavahihető, és életszerűen élte meg a korábbi vallomásában elmondottakat.

Az elkövetők esetében fel sem merült az eddigi eljárás során, hogy ne lennének beszámíthatók, ám az minden megnyilvánulásukon látszik, hogy annyira alulszocializáltak, hogy szinte fel sem fogják mennyire súlyos bűncselekményt követtek el. Amikor arról kérdeztük őket, nem félnek-e attól, hogy börtönt kapnak, csak legyintettek.

Miért félnénk a börtöntől? Ártatlanok vagyunk, nem csináltunk semmit. Egy szó sem igaz abból, hogy fogva tartottuk Icát. Jó dolga volt nálunk, és azt csinált, amit akart

– mondta H. Lajos, hozzátéve: azóta semmit nem tudnak az asszonyról.

A tárgyalás január 20-án az áldozat meghallgatásával folytatódik. Ezen várhatóan sor kerül a pszichológusi szakértő meghallgatására és a perbeszédekre is.

Kiemelt kép: a szerző felvétele