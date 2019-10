Rossz óvodában kampányolt a bajai fideszes polgármester

A Bajai Választási Bizottság megállapította, hogy jogsértő módon kampányolt Fercsák Róbert Baja fideszes polgármestere, aki szeptember 25-én a helyi Szent László ÁMK óvodában tett látogatást, valamint a gyerekekkel együtt fotózkodott, és azt a Facebook-oldalára is feltöltötte – írja a 168 Óra. Fercsák polgármesterként korábban már megjelent bölcsődében is, akkor is bepanaszolták, de mivel a polgármester az önkormányzati intézményben, mint a fenntartó volt jelen, ezért a panaszt elutasították.

A polgármester viszont most hibát követett el, mert az óvoda nem önkormányzati fenntartású, azaz Fercsák megjelenése ott már jogszerűtlen volt. A politikust a hasonló cselekmények felhagyására kötelezi határozat, valamint arra is, hogy a bejegyzést törölje oldaláról, de az még jelenleg is elérhető – vélhetően a polgármester fellebbezett a döntés ellen – írja a 168 Óra.