Thinktanket alapít a Mi Hazánkat otthagyó Volner jános

Európa Öröksége Intézet néven alapít thinktanket a Mi Hazánkat nemrég otthagyó Volner János, jelentette be a Facebookon. Az intézettel az a célja, írja, hogy szellemileg megalapozza az európai identitás győzelmét.

Volner szerint az elmúlt másfél évet háttérmunkával töltötte, és már összegyűjtött 150 értelmiségit, akik elkötelezettek a fenntarthatóság iránt.

Szellemi síkon vívott háború zajlik Európa ellen és az európai identitás megőrzésének ügye sajnos vesztésre áll. Ma már sokszor a magukat hamisan konzervatívnak, kereszténynek nevező nyugat-európai politikusok sem kérdőjelezik meg, hogy a demokrácia csak a liberális jelzővel együtt lehet teljes értékű. A liberálisoknak történő megfelelési kényszerrel, a politikailag korrekt nyelvhasználat átvételével vereségbe kényszerítik saját magukat és azt az európai többséget, amely több évtized liberális agymosása ellenére még mindig nem hajlandó feladni nemzeti hovatartozását és keresztény hagyományokra épülő európaiságát.

A jobboldal világszerte új kihívásokat kapott: a klímaváltozás témájának sokszor minden tudományosságot nélkülöző, az emberek megfélemlítését célzó világkampányával csomagolják újra a liberalizmust, ráadásul éppen azok, akik a neoliberális gazdaságpolitika felpörgetésével maguk okozták a környezetszennyezést. Egy igazoltan Asperger-szindrómás, kényszerbeteg, szorongásos gyereket utaztatnak a világban, hogy gyomorforgató politikai pedofíliával vele neveljék ki a jövő liberális klímagenerációját. Miközben tengerben fuldokló emberek kimentéséről beszélnek, az embercsempészek meghosszabbított karjaiként egészen az észak-afrikai partokig mennek a migránsokért és sokkoló beszámolókkal igyekeznek érzelmileg előkészíteni a harmadik világ tömegeinek Európába áramlását. Európa megerősítésének nevezik a nemzetállamok meggyengítését és a szuverenitásuk megtörésére tett kísérleteiket a jogállamiság védelmével magyarázzák.

A kihívásokra intellektuálisan megalapozott válaszokat kell adnunk. Az elmúlt fél évet folyamatos háttérmunkával, szervezői tevékenységgel töltöttem. A barátaimmal összegyűjtöttünk és nemzeti értékrendű, a fenntarthatóság iránt elkötelezett, felelős politika szolgálatába állítottunk számos európai országból 150 értelmiségit, akik közül többeket is be szeretnék majd mutatni a nyilvánosságnak. Vannak köztük akadémikusok, egyetemi professzorok, polgármesterek, vállalatvezetők, de közösségünkben tudhatunk művészeket, történészeket, újságírókat, mérnököket, fegyveres testületek tagjait és volt alkotmánybírót is. Európa Öröksége Intézet néven a vezetésemmel nemzetközi think tanket, azaz agytrösztöt alapítunk, hogy ezzel teremtsük meg Európa és az európai identitás győzelmének szellemi megalapozását és annak előfeltételeit.