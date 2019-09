Befalazott emberi csontokat találtak a pincében 

A rejtélyes ügyben közigazgatási hatósági eljárást indított a rendőrség.

A VI. kerületi Hegedű utcában, a korábbi Terézvárosi Középfokú Kollégium pincéjének felújtása közben emberi csontokat találtak a betonban. A Ripost szerint az ügy rejtélyes, a kollégium korábbi igazgatója senkinek az eltűnéséről nem tudott. Mint mondta, a pince régebben klubként üzemelt, állandóan beázott, de akkor csak a vakolatot verték le a kőművesek.

Most a falakat is bontották, a pince boltívét törték át, amikor az emberi csontokat megtalálták. A rejtélyes ügy akár több évtizedre is visszanyúlhat, hiszen a volt igazgató felidézte, hogy

volt ott egy hátsó lépcső, át lehetett jutni a másik épületbe. A kollégium előtt egy apácazárda volt az iskola helyén, amihez ez a pince tartozott…

A lap megkereste a rendőrséget. Megerősítették, valóban emberi csontokat találtak, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.