A budakeszi fideszes jelölt egy hónapja lépett ki az LMP-ből

Még egy hónap sem telt el azóta, hogy kilépett az LMP-ből, de máris fideszes jelöltként indul az önkormányzati választáson Budakeszin Ligetiné Komáromi Gabriella – írja az Azonnali.

Ligetiné 2016-ban lépett be az LMP-be, ahonnan idén augusztusban lépett ki. A fideszes jelölt az egyik helyi óvodát vezeti. Az Azonnali úgy tudja, Ligetinével idén is számolt volna az LMP az önkormányzati választáson, ám ő visszautasította az indulás lehetőségét: később meggondolta magát, el is ment még nyáron az ellenzéki összefogásra létrehozott Budakörnyéke Fejlődéséért Egyesület egyik ülésére, ezt követően viszont egyszer csak fideszes jelöltként tűnt fel.

Hatalmas csalódás

– így kommentálta Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület tagja Ligetiné váltását. Hozzátette, fogalma sincs, hogy mi lehetett a motivációja, de szerinte a fideszes jelöltnek mihamarabb meg kell magyaráznia döntését a választóknak.