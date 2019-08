Pártpreferencia: csak a harmadik hely kérdéses

Nagy a versenyfutás a Jobbik, az MSZP és a Momentum között.

A ZRI Závecz Research Intézet augusztus első felében azt mérte, hogy a Fidesz tábora 32-ről 34 százalékra nőtt. A múlt havi 10 százalék után a Demokratikus Koalíciót most 9 százalék támogatta. A harmadik helyért szoros a verseny: a Jobbik tábora egy hónap alatt 6-ról 7 százalékra bővült, az MSZP-é 5-ről 6-ra. A Momentumé maradt 5 százalék, és nem változott az LMP, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága, 2-2 százalékon állnak. A Párbeszéd továbbra is 1 százalékos.

A pártnélküliek aránya az elmúlt hónapban 34-ről 30 százalékra csökkent.

A biztos pártválasztóknál a Fidesz 53, a DK 14 százalékos. Ebben a csoportban is közel áll egymáshoz a Jobbik (9%), az MSZP (7%) és a Momentum (7%) támogatottsága. A Mi Hazánk Mozgalom az elkötelezett szavazók 3 százalékára számíthat, az LMP és a Kétfarkú Kutyapártnak 2-2 százalékra, a Párbeszéd 1 százalékra.

Az intézet emlékeztet rá, az önkormányzati választásokon azok tudnak pártlistákra szavazni, akik nem Budapesten vagy nem megyei jogú városban laknak. Így október 13-án a lakosság több mint hattizedének lesz lehetősége nemcsak jelöltek révén, hanem közvetlen módon is kifejezni a pártpreferenciáját. Ha az érintett települések szavazóit vesszük alapul, akkor a Fidesznek még az országosnál is nagyobb előnye van, 38 százalék voksolna a kormánypártra. A kis, közepes városok és falvak csoportjában az ellenzéki pártok mindegyike 1-2 százalékponttal gyengébb, mint az ország egészében, együtt sem lépik át a 25 százalékot.

A kutatási eredmények alapján szinte biztos, hogy a megyei közgyűlésekben a kormánypártok adják a többséget. A megyei jogú városokban élesebb lehet a verseny a kormányoldal és az ellenzék között.

A Fidesz ebben a közigazgatási kategóriában érzékelhetően kisebb támogatottsággal rendelkezik, mint országosan – 30 százalékot ér el. A versenytársak viszont valamivel jobbak: a DK 10, a Jobbik 9, a Momentum és az MSZP-Párbeszéd 8 százalékon áll. Ha utóbbi pártok összefogását a polgármesterekre és a képviselőjelöltekre leadott voksaikkal szavazótáboraik is követik, akkor az ellenzék a megyei jogú városokban jobban szerepelhet, mint 2014-ben. Akkor Szegeden és Salgótarjánban sikerült polgármester adniuk, most több nagyvárosban is elképzelhető.

A fővárosban az EP-választások óta eltelt havi felmérések adatait összesítve azt láthatjuk, hogy a Fidesz 34 százalékos, de az ellenzék együttes támogatottsága egy kicsivel meghaladja azt, 37 százalék. Ezen adatok alapján annyit állíthatunk, hogy bár feltehetően sok jelenlegi kerületi polgármestert újraválasztanak, a kerületek harmadában-felében szoros verseny lehetséges és a képviselőtestületek a mostaninál sokszínűbbek lesznek.

Módszertan

Az adatfelvétel ideje: 2019. augusztus 5-13. A megkérdezett 1000 fő együtt az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviseli. A közvélemény-kutatás adatai 1000 fős mintánál csak plusz-mínusz 3,2 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptak volna, ha minden választókorút megkérdeznek. Minden hónapban más-más 1000 főt kérdeznek meg, személyes megkereséssel, kiválasztásuk az ún. kétlépcsős rétegzett mintavétellel, a teljes véletlent biztosító módszerrel történik, azaz minden felnőtt magyar állampolgárnak azonos esélye van a mintába kerülésre.

Kiemelt kép: Závecz Research