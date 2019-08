Orbán pávatánca, hintapolitikája veszélyes

Jeszenszky Géza szerint már szólniuk kellene a vészharangoknak.

A pozsonyi Új Szónak adott nagyinterjúban Jeszenszky Géza

történelmi és nemzetközi kitekintést adva magyarázza el, miért tartja elhibázottnak a jelenlegi magyar külpolitikát. Az egykori külügyminiszter, nagykövet alapvetőnek tekinti, hogy

Magyarországnak mindenekelőtt barátokra van szüksége. (…) Ha mindenkivel összeveszünk, annak elszigeteltség az eredménye, ami a lehető legrosszabb.

A határon túli magyarok miatt is fontos, kik a barátaink. Márpedig a NATO és az EU jobb szövetséges, mint Moszka vagy Peking. Az a fideszes érv, hogy azért cserélgetjük barátainkat, mert még mindig kompország vagyunk nyugat és kelet között, nem igaz,

lehorgonyoztunk a NATO-ban és az Európai Unióban. Révbe értünk, kikötöttünk a jó oldalon. (…) A hintapolitika nagyon ritkán hoz eredményt, a magyar történelemben sosem hozott. (…) Egy kikapós menyecske legyen Magyarország?

A nemzetközi megítélésünk nagyon rossz, amit nem azért mond, mert túl sok Soros-ügynökkel találkozik, mivel azok nincsenek.

Van Soros György, vannak neki barátai, gyermeke, de ez az ügynöközés nevetséges. Nagy lehetőséget játszunk el, amikor ezt a bizonyos pávatáncot illegetjük különböző hatalmak között.

Angela Merkel nem azért jön a Páneurópai Piknik évfordulós ünnepségére, Donald Trump sem azért fogadta Orbán Viktort, mert szemet hunytak a magyar kormány lépései felett, hanem éppen azért, hogy visszatereljék a helyes útra. Számít, mit akar a német tőke, de a nem túl erős német kormány nem nyelheti le, amit a lengyel és a magyar kormány tesz, mert azt nemcsak ellenzéke, hanem a német társadalom is nagyon helyteleníti.

2014-től, amikor a külügyből kirúgtak mindenkit, csak azért, mert „Jeszenszky embere” vagy „Martonyi embere” volt, a külszolgálat már nem a nemzet, hanem a párt szolgálatát jelenti, ami

a minőségi munka és a magyar érdekek rovására megy.

Hiába beszél Szijjártó Péter miniszter a magyar érdekek védelméről,

keménykedéssel, mások kioktatásával nem fog eredményeket elérni,

a külpolitika fő célja a Fidesz támogatottságának megőrzése. Nemcsak idehaza, hanem a határon túliak között is. Szomorúnak nevezi, hogy 2010-től jó viszonyra csak azokkal a határon túli politikusokkal törekszenek, akik feltétel nélküli Fidesz-hívők, és a támogatás elosztása is politikai alapon történik, ahogy itthon is nyíltan hirdetik a településeknek, hogy akkor lesz pénz, ha jól szavaznak.

Kiszolgáltatott embereknél ez hat. Nincs erkölcsi felháborodás, mert pénz beszél, kutya ugat. (…) Olyan ez, mint a Kádár-korszakban: a kis javulással megelégedtek az emberek, és nem vették észre, hogy a fejlett világ elszaladt mellettünk és mennyire nőtt a nyugattól való távolságunk.

Jeszenszky Géza azt mondja, a jó politika előrelátó, elejét akarja venni a fenyegető veszélyeknek. Szerinte már szólniuk kellene a vészharangoknak, mert a legrosszabb az lesz, amikor a Fideszből kiábrándultak gyerekei

mind külföldre mennek. Az agyelszívás nagyon erős Magyarországon. Ez látszólag egy biztonsági szelep a Fidesznek,

de akkor ki marad itt egy jobb országot építeni?

Kiemelt kép: Orbán Viktor, Németh Zsolt és Tőkés László az erdélyi Tusnádfürdőn július 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd