A helyi fideszesek megakadályozták ápolók, óvónők, bölcsődei dolgozók béremelését

Kritikus a helyzet az állami, önkormányzati szektorban sok helyen, például mert a magánszektor cégeinél olyan ütemben nőttek az elmúlt években és nőnek idén is a bérek, hogy a közintézmények alkalmazottai közül sokan inkább elmennek boltokba dolgozni. Ez a helyzet a fővárosban a XV. kerületben is, de nem csak mi mondjuk, hanem a kerület több intézményét igazgató Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója is. Ezzel is érvelt a képviselő-testület keddi ülésén a főigazgató amellett, hogy a közintézmények dolgozóinak érezhető, közel 10 százalékos béremelést lehetővé tevő idei költségvetést fogadják el a képviselők. De nem csak ő magyarázta a képviselőknek, mennyire fontos lenne, hogy a közalkalmazottak több pénzt vihessenek haza. (Havi 20-25 ezer forintos béremelés jönne ki ebből, és némi cafeteria-elemekkel is megfejelhetnék ezt.) A Rákosi úti rendelőintézet vezetője is az ápolók, takarítónők bérének emelését szeretné finanszírozni, meg új gépeket is venne a rendelőintézetbe, hogy csökkenjen a várólista.

Mindez nem hatotta meg a fideszes képviselőket, akik kötötték az ebet a karóhoz, nem mentek bele abba, hogy elfogadják a költségvetést – derül ki a 444.hu beszámolójából.

Mivel a Fidesz-KDNP és az ellenzéki pártok egyenlő számban delegálnak képviselőket a 15. kerületi képviselő-testületbe, a patthelyzetet nem tudták feloldani tegnap – mégpedig azért, mert a Fideszből a korábbi harcok miatt kizárt, most már független képviselők is a régi pártjukkal együtt szavaztak.

A költségvetés nemcsak béremelésből és egészségügyből áll. Példátlannak tartom, hogy az intézményvezetők próbálnak itt ránk nyomást gyakorolni, ilyen korábban soha nem volt. Béremeléssel és egészségüggyel érvelnek, és azt várják el, hogy a saját körzetünk ellen szavazzunk – mondta a több órás vita egyik pillanatában Lehoczki Ádám, a Fidesz-KDNP képviselője.

Ha áprilisig nem tudják elfogadni az idei költségvetést, akkor a kerület eleshet a központi támogatástól, sőt, a kormányhivatalra száll át a költségvetés készítésének joga.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Balázs Attila / MTI