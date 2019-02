Feloszlatás helyett kampányba kezdett a Jobbik, „csicskalángost” adnának Orbánnak

A Jobbik évadnyitó rendezvényén nem éppen temetői volt a hangulat, pedig a minap a párt megszűnése is felmerült. Az EP-kampányra készülve már körvonalazódni látszik, hogy kiket küldene Brüsszelbe a párt.

A Jobbik egy nappal azután tartotta Budapesten az évadnyitó rendezvényét, hogy Sneider Tamás pártelnök arról beszélt, hogy egy újabb Állami Számvevőszéktől kapott büntetés miatt akár meg is szűnhet a Jobbik. A bejelentés után interjút csináltunk az elnökkel, és a beszélgetésből kiderült, hogy pár héten belül rendkívüli kongresszuson tárgyalja meg a párt a vészforgatókönyveket, viszont szó sincs arról, hogy feloszlatnák magukat: Sneider azt mondta, hogy valamilyen formában megszervezik a „nemzeti ellenállást”.

Börtönbe is zárhatnak, vagy meg is ölhet egy felhergelt őrült a nyílt utcán, akkor sem adom fel

– mondta nekihevülve Sneider a körülbelül ötszáz fős jobbikos hallgatóságnak az évadnyitón. A pártelnök és Gyöngyösi Márton alelnök beszédeiből sem, illetve az esemény hangulatából sem az sugárzott, hogy bárki temetné a Jobbikot. Sokkal inkább az érződött, hogy

a párt a százmilliós ÁSZ-büntetéseket előnyére akarja fordítani, és az EP-kampányukat részben arra építik, hogy a Fidesz el akarja őket lehetetleníteni, de ők ellenállnak.

A tavalyi 663 milliós, és az eheti 272 milliós büntetés, illetve pénzvisszafizetési kötelezettség viszont egyáltalán nem csak kommunikációs szinten létezik, így könnyen előfordulhat, hogy nem lesz pénze kampányolni a pártnak. És az is valóban benne van a a pakliban, hogy vége lesz a Jobbiknak, még ha ez sokáig is húzódhat, ahogy a hvg.hu megírta.

Gyöngyösi Márton arcával fut az EP-kampány

Azonban a megszűnés árnya csak halványan vetült a pártrendezvénye, ami semmi másnak nem volt betudható, mint a Jobbik európai parlamenti választási kampányának a nyitányának. A május 26-án esedékes választáson külön listával indul a Jobbik, de azt még nem lehet tudni, hogy kik vezetik majd a listát. Tippelni azonban már lehet a befutó helyekre, mert bemutatták az évadnyitón a Jobbik kampányfilmjeit, és a szereplőválogatás nem lehet ezekben véletlen:

feltűnt Gyöngyösi Márton frakcióvezető, aki a párt EP-programjához is adta az arcát, nem lenne meglepő, ha ő lenne a listavezető,

a filmben szerepelt Brenner Koloman országgyűlési képviselő, a Külügyi és a Nemzeti összetartozás bizottság tagja,

országgyűlési képviselő, a Külügyi és a Nemzeti összetartozás bizottság tagja, Bana Tibor ,

, Lukács László György országgyűlési képviselők,

országgyűlési képviselők, és Pánczél Ágnes a párt nemzetközi sajtósa.

Megkérdeztük a Jobbik sajtóosztályát, hogy van-e összefüggés a kampányfilmek szereplői és a párt EP-listájának összeállítása között. Valamint azt is, hogy Gyöngyösi vezeti-e majd a listát. Választ egyelőre nem kaptunk.

Annyi biztos, hogy komoly csere lesz a Jobbik EP-képviselői között, ugyanis a kémgyanúba keveredett Kovács Béla persona non grata lett, Morvai Krisztina visszavonul a politikától, és mint tavalyi interjúnkból is kiderül, már inkább fideszes, mint jobbikos. A párt harmadik EP-képviselője, Balczó Zoltán az első sorban ült az évadnyitón, egyelőre nem tudni, ő újra indul-e.

A Jobbikban 2019-ben is három, legfeljebb négy EP-mandátumra számítanak.

A Biztonságos Európát, szabad Magyarországot című program nagy meglepetéseket nem tartogat: a párt fenntartja béruniós követelését, magyar határőrséget szeretnének, fellépnének a fideszes propagandamédia ellen, a korrupcióellenes harc jegyében az Európai Ügyészséghez is csatlakoznának, valamint a határontúli magyar kisebbségek autonómiájáért is síkra szállnak.

„Gyurcsány nem emberi kategória”

Ehhez az européer, néppárti Jobbikhoz képest erős kontraszt volt a párt korábbi országgyűlési képviselője, az ’56-os hős Murányi Levente, aki azért mondott rövid beszédet, mert idén ő vehette át a párt fontos kitüntetését, a Pongrátz Gergely Érdemkeresztet.

A baloldalt, a kommunistákat az emberiség átkának, a Sátán gyermekeinek tartom

– ilyen hangulatú mondatokkal rukkolt elő Murányi Levente, emlékeztetve mindenkit a néppártosodás előtti időkre. Néhányan suttogtak is, hogy most majd megint lesz miről csámcsognia a médiának, de ettől függetlenül nagy tapsot kapott az érdemkereszt díjazottja, aki azt is elmondta, hogy az az igazi magyar, aki nem nyugszik bele Trianonba, és teljes revíziót követel. Ebből is látható, hogy a hozzá hasonló gondolkodású karakterek már partvonalon kívülre kerültek a pártban, hiszen az EP-programban autonómiát szeretne csak elérni a Jobbik. Azzal viszont, hogy a Murányihoz hasonló figurák ritkán jutnak szóhoz az is jár, hogy ilyen mondatok is ritkák már egy Jobbik-rendezvényen:

Egy Gyurcsány Ferenc, vagy egy Niedermüller Péter nem emberi kategória számomra, hanem valami egészen más

– ezzel azt indokolta Murányi, hogy ő miért nem ment el tavaly év végén tüntetni. Az ősjobbikos beszédének az az egyik tanulsága, hogy a radikálisok közül is maradtak sokan a párt szimpatizánsai között annak ellenére, hogy a néppártásodással párhuzamosan baloldali pártok felé is nyitott a Jobbik.

Az évadnyitón baloldaliak nem, viszont az LMP-s társelnök Keresztes László Lóránt megjelent. Mint ahogy Márki-Zay Péter és Lukácsi Katalin is.

Orbánnak „csicskalángos” járna

A legnagyobb hazafiak, a legkeményebb harcosok, akik 2018-at végigcsinálták velünk, mert ez volt eddig a közösségünk legnehezebb éve

– kezdett a lelkesítésbe Gyöngyösi beszédében.

És ha már lelkesítés, akkor muszáj megjegyezni, hogy sem az alelnök, sem a pártelnök nem túl jó szónokok, és ha máshol nem is, de itt egyértelműen érezhető a választási vereség után lemondott Vona Gábor hiánya, aki meg sem jelent a rendezvényen.

Az alelnök végigvette, hogy miért volt nehéz a tavalyi év a Jobbiknak, szerinte „Orbán Viktor kitűzte a célt, hogy megsemmisítse legnagyobb politikai ellenfelét”, és nem válogatott az eszközökben. Lejáratás, propaganda, ÁSZ-bírságok, ezeket mind a miniszterelnök nyakába varrta Gyöngyösi. Szerinte abban is Orbán keze van, hogy Volner Jánosékat a pártvezetésbe juttatta beépített emberekként, majd amikor a fideszes ügynökökkel nem sikerült átvenni a pártvezetést, akkor megpróbálta a Fidesz szétszakítani a pártot, ami annyiban sikerült is, hogy néhányan kiültek a Jobbik-frakcióból, és megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat, amit a Jobbikban következetesen gúnyosan csak „Mi Tanyánk”-nak hívnak.

Annyi biztos, hogy amióta kiugrottak többen a Jobbikból, azóta olyan felvételekhez jut hozzá a kormánysajtó, amelyek csak belső körből kerülhettek ki. Egy hangfelvétel miatt kellett lemondania országgyűlési mandátumáról Szávay Istvánnak, aki ennek tanúsága szerint zsidózott. A pártelnöknek pedig amiatt kellett magyarázkodnia, mert előkerült az esküvőjéről egy olyan felvétel, amin a nyakában ülő felesége náci karlendítést, vagy ahhoz végtelenül hasonló mozdulatot mutat be.

Gyöngyösi szerint viszont az „árulók és pártütők” helyére új emberek jöttek, úgyhogy nem sikerült megroppantani a Jobbikot. Majd ezután főleg a Jobbik EP-kampánytémáiról beszélt az alelnök, külön kiemelve, hogy a bevándorlás megakadályozásában hatékonyabban lépnének fel, mint a Fidesz:

Gruevszkiért nem olyan pofon járna Orbánnak, mint amilyet Junckertől kapott, hanem egy egészen nagy csicskalángos

– utalt Gyöngyösi a különös körülmények között befogadott, korrupciós ügyek miatt elítélt volt macedón kormányfőre.

Sneider Tamás pártelnök is a harcias vonalat vitte, mint az már a cikk eleji idézetből kiderülhetett. Gyöngyösi beszéde után sok újdonsággal már nem szolgált Sneider: újra és újra azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz minden ármánykodása ellenére harcolniuk kell, mert „a Jobbik a legnagyobb demokratikus párt, és ez felelősséggel jár”.

Egy jobbikos pártelnök szájából furcsa volt hallani, hogy „Skandinávia és a nyugati világ államait kell például vennünk, ahol a hibák dacára is sokkal jobban működik a társadalom, mint Magyarországon”, de úgy látszik, hogy a néppárti Jobbikban már a szociáldemokrata skandináv jóléti-modell a mérce.

Sneider Orbán- és rendszerkritikája nem tartalmazott újfajta elemeket, ha csak azt nem, hogy következetesen „az enyveskezűnek” titulálta a miniszterelnököt.

A pártelnök hangsúlyozta, hogy a Jobbik az „igazság közössége”, nem pedig „a hatalom és a pénz tartja össze, mint a Fideszt”. Szerinte igazságkereső emberek mindig lesznek, ezért akkor sem számolódik fel ez a közösség, ha esetleg a Jobbik megszűnne létezni.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán